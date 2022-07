PRECIE: le projet pour renforcer le droit à l’Etat Civil des enfants dans le Borgou et l’Alibori

Contribuer à la promotion et la protection du droit des enfants par l’amélioration de leur jouissance au droit à une identité. C’est le combat que mène l’Ong internationale Educo au Bénin. par la mise en œuvre du projet PRECIE (Projet de Renforcement du Droit à l’Etat Civil des Enfants) des départements du Borgou et de l’Alibori. Le projet PRECIE vise à accroitre l’établissement et le retrait des actes de naissances notamment dans les localités les plus enclavées du Bénin.

Sur le même sujet