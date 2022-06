Huit (08) stations de radiodiffusion privées au Bénin obtiennent leur agrément de la Haute autorité de l’audiovisuel et de la communication de façon provisoire. Cela fait suite à la notification du permis d’installation et le contrôle technique effectué sur les sites des différentes radios. La licence d’exploitation attribuée par l’autorité de régulation va s’étendre sur une durée d’un (01) mois, à titre d’essai. Le compte-rendu de la séance, c’est avec Jennifer Satchivi et Simon Vignon.

Sur le même sujet