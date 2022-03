Poutine: les pays de l’UE négligent leurs citoyens pour plaire à leur maître d’outre-mer

Le président russe Vladimir Poutine a indiqué que les pays de l’Union européenne sont prêts à ne pas tenir compte du bien-être de leurs citoyens pour plaire à leur maître étranger, rapporte l’agence de presse TASS.

Lors d’une réunion consacrée à l’industrie aéronautique du pays, le patron du Kremlin, Poutine, a indiqué que les européens ne travaillent pas pour leurs citoyens mais ils font tout pour plaire à leur maître étranger. « A en juger par les déclarations de certains politiciens, ils sont prêts à négliger les intérêts de leurs citoyens juste pour plaire à leur maître d’outre-mer, leur suzerain », a affirmé Poutine, en référence probablement aux Etats-Unis.

Plusieurs observateurs et autres politiques, ont dénoncé la politique de l’Union européenne qui se comporte comme une sorte d’outils aux mains des Etats-Unis pour déstabiliser la Russie et la Chine pour des intérêts de Washington.

Evoquant le coût du gaz sur le marché face à la situation actuelle avec la guerre en Ukraine, Poutine a indiqué que les prix auxquels la Russie vendait du gaz à l’Europe étaient bien inférieurs aux niveaux de prix actuels sur le marché au comptant.

« Le gaz russe signifie une énergie, un chauffage et une électricité moins chers dans les foyers des Européens, ainsi que des prix des engrais abordables pour les agriculteurs européens et, par conséquent, des prix alimentaires abordables. En outre, cela signifie la compétitivité des entreprises européennes et les salaires des citoyens de l’UE, », a expliqué le chef de l’État russe.

Poutine a critiqué les tentatives des politiciens européens de s’opposer à la Russie comme « une sorte de populisme à l’envers ». « Ils appellent les gens à manger moins, à s’habiller plus chaudement pour économiser sur les frais de chauffage et à renoncer aux voyages <…> au nom de la solidarité abstraite de l’Atlantique Nord« , a noté le président russe.

La Russie a décidé de faire payer son gaz en devise locale, le Rouble, par les pays européens qui ont sanctionné ou soutenus les sanctions contre la Russie pour avoir lancé son opération militaire en Ukraine. La France et l’Allemagne disent qu’elles ne paieraient pas en roubles, mais Poutine a indiqué que cela signifiait la violation des contrats.