Pourquoi l’africain n’est pas patriote en général à l’exception de quelques pays ?

Les parents et les enseignants ont le devoir d’inculquer le patriotisme parmi les enfants, les élèves. La responsabilité première a été mise sur les enseignants à chaque génération pour la construction du caractère. Par conséquent, les campus universitaires, ont le devoir de créer un environnement patriotique. Notre Système éducatif, malheureusement est un gâchis.

La génération moderne Africaine n’est pas suffisamment exposée à la grandeur de l’Afrique ancestral autant qu’ils sont exposés à la grandeur de la civilisation occidentale. Cela a abouti à une énorme déconnexion entre la jeunesse Africaine et la culture Africaine avec ses racines anciennes. Ainsi, il y a un besoin urgent de reconnecter la jeunesse Africaine à leur ancien héritage culturel. Cela peut raviver la fierté chez les jeunes au sujet de leur terre mère Afrique

L’Enseignant sera glorifié quand la Nation sera glorifiée et la nation sera glorifiée quand elle sera compétente et réussira à maintenir ses anciennes valeurs et traditions et que la Nation réussira, quand l’enseignant sera capable d’accomplir son devoir. L’enseignant est appelé succès alors seulement, quand il réussit à construire le caractère national dans chaque citoyen. Si l’individu est dépourvu de sentiments pour la nation, c’est l’échec de l’enseignant. Notre expérience dit que notre continent a été insultée en l’absence de caractère national.

Pas de développement sans patriotisme

LE Patriotisme est sans aucun doute l’élément le plus important dans le développement d’une nation et de la construction de celle-ci. Il sert de fondement à toutes les activités de développement, intègre diverses cultures, traditions, castes et religions. Il agit comme un parapluie, sous lequel toutes les diversités se mêlent et contribuent à la construction National et au progrès International.

Le patriotisme est un attachement émotionnel à une nation qu’un individu reconnaît comme sa patrie. Cet attachement, également connu sous le nom de sentiment national ou fierté nationale, peut être considéré en termes de différentes caractéristiques relatives à sa propre nation, y compris les aspects ethniques, culturels, politiques ou historiques. Il englobe un ensemble de concepts étroitement liés à ceux du nationalisme. Le patriotisme désigne le sentiment de dévouement et de soutien envers son propre pays.

Il est en effet difficile d’imaginer un homme qui n’aime pas son pays ou qui n’est pas patriote. Nous aimons ce que nous appelons le nôtre – notre vie, notre maison, notre famille et nos amis. Mais la plupart de ces choses appartiennent à notre pays. C’est dans notre pays que nous naissons, c’est là que nous vivons, ses aspirations sont nos aspirations et ses peines sont nos peines. Nous l’aimons avant que nous soyons conscients de cet amour. C’est une sympathie profonde, secrète, souvent inconsciente, que chaque homme ressent pour son pays.

eNous vivons maintenant dans une ère de mondialisation des marchés et des cultures ; Pour rester debout dans un tel monde, nous devons d’abord nous reconnaître, notre précieuse culture et notre tradition et être unis, originaux et novateurs. L’Afrique regorge de ressources traditionnelles, mais rarement des mesures sont prises pour les développer et les faire sagement.

L’Afrique a été jetée dans le giron des dirigeants étrangers en raison du faible niveau de patriotisme et de luttes intestines entre les différentes forces à l’intérieur du continent, les premiers gouvernements après les indépendances aurait pu lancer une campagne massive pour promouvoir le patriotisme, Il y a peu de pays en Afrique qui promeuvent le patriotisme, comme on dit, il n’est jamais trop tard il est temps pour nos dirigeants africains de promouvoir le

Patriotisme car l’amour et le respect pour le continent terre mère Afrique ne peut être promu que par la promotion de la connaissance historique et de l’information sur la grandeur du continent.

L’Afrique est sans aucun doute le berceau de l’humanité. Le patriotisme ne peut être promu que lorsque la force de notre continent est promue. La force et la grandeur de nos ancêtres Le patriotisme est une force importante qui lie les nations ensemble. Dans l’Afrique moderne et diverse, il est important que nous imposons nos cultures nos traditions commune et un ensemble de valeurs auxquelles nous adhérons tous.

Le patriotisme n’est pas un slogan, c’est une vie !