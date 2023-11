Pour le président brésilien Lula, la réponse d’Israël est « aussi grave » que l’attaque du Hamas

- Publicité-

Le président brésilien Lula a accusé lundi Israël de « tuer des innocents sans aucun critère » dans la bande de Gaza, jugeant la réponse de l’Etat hébreu « aussi grave » que les attaques du Hamas.

« Après les actes de terrorisme du Hamas, les conséquences, la solution d’Israël s’est avérée aussi grave que celle du Hamas. Ils tuent des innocents sans aucun critère », a affirmé Luiz Inacio Lula da Silva lors d’une cérémonie officielle à Brasilia. Le président du plus grand pays d’Amérique latine a également accusé Israël de « lancer des bombes là où il y a des enfants, comme sur des hôpitaux, sous prétexte que des terroristes s’y trouveraient ».

« C’est inexplicable. D’abord, il faut sauver les femmes et les enfants, après vous vous battez avec qui vous voulez », a insisté Lula. Les représentants de la communauté juive du Brésil ont toutefois dénoncé les propos « erronés », « injustes » et « dangereux » de Lula, qui a « mis sur le même plan » Israël et le Hamas. Ils ont défendu les efforts « visibles et prouvés » des autorités israéliennes « pour sauver les civils palestiniens ».

« Notre communauté attend un équilibre de la part de nos autorités », a ajouté dans une note la Confédération israélienne du Brésil, qui affirme représenter quelque 120.000 juifs brésiliens, soit la deuxième communauté la plus importante de la région. Lula a souligné que le nombre de femmes et d’enfants tués était sans précédent pour un conflit de ce type.