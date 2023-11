«Pour être honnête, il me reste un goût d’inachevé», l’aveu de Riyad Mahrez sur son départ de Man City

-Publicité-

Dans un long entretien avec le chroniqueur de Canal Plus Nabil Djellit, Riyad Mahrez est revenu sur son départ de Manchester City cet été. Et l’attaquant algérien a admis qu’il aurait pu finir son contrat avec les Cityzens avant de s’embarquer dans l’aventure saoudienne.

Débarqué à Manchester City en 2018 en provenance de Leicester, Riyad Mahrez a passé cinq saisons avec les Cityzens. Un passage réussi pour l’attaquant algérien qui a remporté presque tous les trophées avec les Skyblues. Moins utilisé la saison dernière, le capitaine des Fennecs a décidé de tourner la page en signant dans le championnat saoudien, avec Al-Ahli. Et ce, malgré qu’il lui reste deux ans de contrat avec le club anglais.

Un sentiment d’inachevé

Quelques mois après avoir quitté le vieux continent, Mahrez a révélé les raisons de son départ dans un long entretien avec le chroniqueur de Canal Plus Nabil Djellit.

« Il me restait deux ans de contrat avec Manchester City, j’aurais pu rester. C’est vraiment moi qui ai décidé de partir. J’ai senti que cette opportunité ne se représenterait pas. C’était peut-être le moment de partir parce que j’avais fait cinq ans à City, et que j’avais tout gagné. Mais pour être honnête, il me reste un goût d’inachevé… En Ligue des champions, je n’ai pas joué la demi-finale ni la finale… Alors que les saisons précédentes, j’ai toujours été titulaire en C1 en étant toujours impactant pour mon équipe. Cette dernière année, je ne pourrais pas dire que cela s’est mal passé, mais j’ai un peu ce sentiment d’inachevé », a déclaré le joueur d’Al-Ahli.

Riyad Mahrez a signé un contrat de quatre ans avec le promu saoudien, soit jusqu’en 2027. Pour sa première dans le club de Djeddah., le joueur de 32 ans a déjà marqué 6 buts en 13 rencontres disputées.