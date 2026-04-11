Poste Frontière de Sèmè Kraké : des officiers suspendus après des soupçons de corruption

Les autorités béninoises ont décidé de suspendre plusieurs agents en poste à la frontière de Sèmè-Kraké, point stratégique des échanges entre le Bénin et le Nigeria, à la suite d’allégations de pratiques corruptives.

Selon des informations rapportées par Libre Express, ces sanctions administratives font suite à des dénonciations faisant état de comportements assimilables à de l’extorsion de fonds sur les usagers du corridor frontalier. Des voyageurs et opérateurs économiques auraient été contraints de verser des sommes indues pour franchir certains contrôles.

Face à la gravité des faits présumés, les autorités compétentes ont rapidement engagé des mesures conservatoires, notamment la mise à l’écart des agents incriminés. Cette décision vise à préserver l’intégrité des services frontaliers en attendant les conclusions d’éventuelles investigations approfondies.

Un axe stratégique sous surveillance

Située entre Cotonou et Lagos, la frontière de Sèmè-Kraké constitue l’un des principaux points de passage en Afrique de l’Ouest. Elle concentre une part importante des flux commerciaux et humains dans l’espace de la CEDEAO, ce qui en fait une zone particulièrement sensible aux pratiques illicites.

Dans ce contexte, les autorités béninoises entendent renforcer la discipline au sein des services en charge du contrôle des frontières. La suspension des officiers concernés s’inscrit ainsi dans une volonté affichée de lutter contre la corruption et d’assainir les pratiques administratives.