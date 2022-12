Portugal: « Je voulais… qu’il quitte l’équipe nationale », la sœur de Cristiano Ronaldo se lâche

Dans un long message posté sur son compte Instagram ce mercredi, la sœur de Cristiano Ronaldo, Katia Aveiro, est revenue sur la non-titularisation du quintuple Ballon d’Or pour le huitième de finale entre le Portugal et la Suisse.

Le Portugal s’est facilement débarrassé de la Suisse (6-1) ce mardi soir, à l’occasion des huitièmes de finale de la Coupe du monde 2022. S’il a disputé les 15 dernières minutes de la rencontre, Cristiano Ronaldo a été laissé sur le banc en début de match. Ce qui n’a certainement pas été du goût du quintuple du Ballon d’Or, ni de son clan d’ailleurs. Dans un long message posté sur son compte Instagram, la sœur de CR7, Katia Aveiro, s’est lâchée.

“Le Portugal a gagné. Merci DIEU. De nouveaux talents sont arrivés. Merveilleux. Est-ce qu’on va gagner ça (la Coupe du monde, ndlr) ? Je le crois !! Sur le terrain, ils ont crié pour Ronaldo. Ce n’était pas pour que le Portugal gagne… Et ce n’est pas moi qui dis ça. Le monde a vu. Contente que le Portugal ait gagné… (J’ai vu le Portugal gagner tellement de fois). Mais cela n’excuse pas la petitesse d’une grande partie du peuple portugais”, a-t-elle d’abord écrit avant de poursuivre.

“C’est ça qui ne va pas. Ils continuent d’insulter, d’être offensants, ingrats. Tellement triste avec ce que je lis et entends pas ici au Qatar mais dans mon pays dans son pays… Mais c’est vraiment triste. Je voulais vraiment qu’il rentre à la maison, qu’il quitte l’équipe nationale et qu’il s’assoie à nos côtés pour qu’on puisse lui faire un câlin et lui dire que tout va bien, qu’on lui rappelle ce qu’il a réalisé (ils ne sauront jamais à quel point) tu es formidable et les petits ne réalisent pas à quel point tu es énorme…”

Katia Aveiro a terminé son message en remerciant son frère: « Reviens chez toi. C’est là qu’on te comprend, qu’on te chérit. Comme ça l’a toujours été. Où est toute la gratitude. Et non l’ingratitude. Merci Ronaldo, merci, merci, merci, merci, merci. Je le voulais vraiment (que tu reviennes), mais tu décides ce que tu décides, nous sommes avec toi. Jusqu’à ce que la mort arrive. Merci.«

Cristiano Ronaldo qui devrait certainement terminer la Coupe du monde 2022 avec le Portugal, pourrait retrouver le banc lors du quart de finale contre le Maroc. Son remplaçant contre la Suisse, Gonçalo Ramos, a parfaitement dirigé l’attaque de la Seleçao dans cette rencontre, en inscrivant un triplé.