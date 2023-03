Portugal: Cristiano Ronaldo impliqué dans un scandale sexuel

Dans une story Instagram, l’influenceuse vénézuélienne Georgilaya indique avoir eu une relation sexuelle avec Cristiano Ronaldo. Si la jeune femme déclare que c’était consentant, elle affirme également s’être sentie « manipulée par la notoriété et la puissance » de CR7.

Alors que tout va bien sportivement pour Cristiano Ronaldo avec son club Al Nassr, le portugais se retrouve au cœur d’un scandale sexuel qui fait grand bruit au Portugal. Et non, cette fois-ci, il ne s’agit pas d’une affaire de viol. Dans une vidéo publiée sur son compte Instagram mercredi soir, Georgilaya, une jeune influenceuse vénézuélienne, affirme avoir eu une relation sexuelle avec Cristiano Ronaldo. L’acte serait survenu le 25 mars dernier au Portugal, alors que l’ancien attaquant du Real Madrid disputait les barrages de qualification pour le Mondial 2022.

Si jusque-là, Cristiano Ronaldo pourrait seulement être accusé d’infidélité, la jeune femme va plus loin. Selon son récit, après avoir pris des selfies avec les joueurs portugais, Georgilaya aurait reçu un SMS de CR7 l’invitant à le rejoindre dans sa chambre. Elle pensait dans un premier temps discuter seulement avec le meilleur buteur de l’histoire, mais aurait finalement couché avec lui se sentant « manipulée par la notoriété et la puissance » de ce dernier.

« Quand j’ai lu le message, j’ai pensé que si j’y allais, nous parlerions, apprendrions à mieux nous connaître, peut-être que je pourrais prendre plus de photos. Je ne pensais pas que, dans cette situation, il y aurait du sexe. Le fait est que c’est arrivé. C’était consenti de ma part, mais malgré cela je me suis senti manipulée, par la notoriété et la puissance de Cristiano Ronaldo« , raconte l’influenceuse sur Instagram, dans des propos rapportés par The Sun.

CR7 nie tout en bloc

Sans surprise, Cristiano Ronaldo a immédiatemment démentie les propos de la jeune femme, vai son porte parole. « C’est complètement faux et diffamatoire », lance le clan de CR7, dans des propos rapportés par le journal portugais Correio da Manha. De son côté, la jeune femme, qui se dit « tourmentée » par cet épisode, assure ne pas être intéressée par « la renommée ou l’argent ».

Si l’influenceuse n’a plus posté de vidéo depuis hier, elle a publié un message énigmatique, dans lequel elle a déclaré: « Aujourd’hui, je souris en l’honneur de tout ce pour quoi j’ai pleuré. » Cette affaire devrait connaître de nouveaux développements dans les jours à venir.