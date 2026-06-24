BENIN WEB TV

Porto-Novo: les députés de la 10ème législature en séance plénière ce mercredi pour examiner plusieurs dossiers majeurs

​Le président de l’Assemblée nationale, le professeur Joseph Djogbénou a convoqué ses collègues parlementaires ce mercredi au Palais des Gouverneurs à Porto-Novo.

Edouard Djogbénou
Edouard DjogbénouVoir tous ses articles
Publié le à · Mis à jour le
Société
242vues
Porto-Novo: les députés de la 10ème législature en séance plénière ce mercredi pour examiner plusieurs dossiers majeurs
Publicité
1 min de lecture
Google NewsCommenter
Sommaire

Plusieurs dossiers d’importance variées dont le dossier relatif au vote de loi modificative sur le Médiateur de la République seront examinés par les députés.

​L’autre moment fort de cette plénière sera sans doute le débat d’orientation budgétaire, une étape clé qui permet aux parlementaires de se prononcer sur les grandes lignes des finances publiques.

Les élus devront également s’accorder sur la désignation des représentants du Parlement au sein de diverses institutions stratégiques de la République, un sujet qui suscite traditionnellement de vives discussions au sein de l’hémicycle.

​Réformes médicales et réorganisation institutionnelle

​Le volet législatif sera marqué par la seconde délibération de la loi encadrant l’exercice en clientèle privée des professions médicales et paramédicales, un texte très suivi par les professionnels de la santé.

.Cette nouvelle rencontre s’inscrit dans la continuité des travaux parlementaires, venant quelques jours seulement après la plénière du mercredi 17 juin dernier au cours de laquelle 25 dossiers d’importance avaient été officiellement dispatchés et affectés aux commissions permanentes pour étude approfondie.

Articles liés

Grand-Popo: un conducteur de taxi-moto arrêté à Sazué avec 95 kg de faux médicamentsGrand-Popo: un conducteur de taxi-moto arrêté à Sazué avec 95 kg de faux médicamentsCriet: Steve Wotto dans tous ses états devant le juge, son avocat plaide la folie, l’accusé rejetteCriet: Steve Wotto dans tous ses états devant le juge, son avocat plaide la folie, l’accusé rejetteÉducation: le Bénin élabore un cadre d’orientation curriculaire national pour réinventer l’école de demainÉducation: le Bénin élabore un cadre d’orientation curriculaire national pour réinventer l’école de demainBénin : Claudy Siar annonce la fin de l’obligation du test ADN pour les Afro-descendantsBénin : Claudy Siar annonce la fin de l’obligation du test ADN pour les Afro-descendants

Commentaires

Les commentaires se chargent lorsque vous arrivez ici.

Merci pour votre lecture — publicité
© 2026 BENIN WEB TV