Portabilité des numéros de téléphone au Togo : une réalité d’ici fin 2023

- Publicité-

L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) du Togo travaille activement à rendre effective la portabilité des numéros de téléphone d’ici la fin de l’année 2023. Cette réforme permettra aux clients insatisfaits de leur opérateur mobile actuel de changer d’opérateur tout en conservant leur numéro de téléphone.

Kadiri Ouro-Agoro, Directeur juridique et de la protection des consommateurs à l’ARCEP, a déclaré : « Nous sommes en train de mettre en place les dispositions techniques afin que le moment de transition ne vous déconnecte pas et ne dure pas non plus. En quelques minutes ou secondes, cela doit être fait ».

La mise en œuvre technique de la portabilité des numéros mobiles au Togo a été lancée le 7 avril dernier au siège de l’ARCEP. Une étude de marché réalisée par l’ARCEP en octobre 2021 a montré que 95% des consommateurs sondés étaient favorables à la portabilité des numéros mobiles au Togo. Suite à cette adhésion massive, la réglementation relative à la portabilité des numéros mobiles a été adoptée par décision n°137/ARCEP/DG/22 du 18 juillet 2022 et homologuée par le Ministre chargé des communications électroniques par arrêté n°008/MENTD/CAB du 12 août 2022.

- Publicité-

La portabilité des numéros est définie par l’article 4 de la loi n°2012-018 sur les communications électroniques du 17 décembre 2012. Le texte parle de « La possibilité pour un usager, abonné à un fournisseur de services de communications électroniques, lorsqu’il change de fournisseur de conserver le même numéro géographique sans changer d’implantation géographique et, de conserver son numéro non géographique, fixe ou mobile lorsqu’il change de fournisseur tout en restant au Togo ».

Pour assurer la portabilité des numéros, l’ARCEP a retenu la solution néerlandaise PortingXS (PXS), déjà déployée dans une vingtaine de pays dans le monde, dont le Ghana, le Bénin, le Sénégal et le Nigeria.