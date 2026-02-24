Polska traitée de « superficielle » en direct par une spectatrice lors d’une émission

Polska , ancienne modèle connue pour ses contenus sur une plateforme payante pour adultes, est devenue une chroniqueuse incontournable des émissions de Cyril Hanouna, d’abord sur TPMP puis sur sa déclinaison TBT9 sur W9, et se retrouve au centre d’une séquence très commentée où une spectatrice la traite de « superficielle » en direct.

Polska, ancienne modèle connue pour ses contenus sur une plateforme payante pour adultes, est devenue une chroniqueuse incontournable des émissions de Cyril Hanouna, d’abord sur TPMP puis sur sa déclinaison TBT9 sur W9, et se retrouve au centre d’une séquence très commentée où une spectatrice la traite de « superficielle » en direct.

Née Pauline et d’origine polonaise, Polska a été révélée par la mise en ligne de photos intimes légalement payantes, qui lui ont ensuite permis de gagner en visibilité sur des réseaux grand public comme X et Instagram. Son parcours personnel inclut une arrivée en France à l’âge de cinq ans et une jeunesse marquée par des passages en foyers, selon les informations disponibles.

En 2023, elle rejoint la table de TPMP sur C8 en tant que chroniqueuse. Après des démêlés entre Cyril Hanouna et l’Arcom ayant entraîné la fin de la diffusion du talk‑show sur cette chaîne, le présentateur a relancé un format proche sur le groupe M6 et notamment sur W9 sous le nom de TBT9, où Polska figure parmi les visages recrutés pour attirer un public plus jeune.

Une séquence en direct où une « hater » s’en prend à Polska

Au fil des mois, Polska s’est imposée comme une des figures visibles du plateau, qualifiée dans certaines interventions de « MVP » de TBT9, c’est‑à‑dire la vedette ou le chouchou de l’émission. Cette notoriété s’accompagne d’une polarisation de l’opinion : certains téléspectateurs la soutiennent, d’autres la critiquent vivement.

Dans une émission récente, le principe d’un segment inspiré du divertissement américain a été mis en œuvre : confrontation en direct entre la chroniqueuse et une spectatrice en ligne de téléphone, présentée comme une « hater ». En cadre, les animateurs ont diffusé des captures de messages agressifs adressés à Polska sur les réseaux sociaux, tandis que la spectatrice intervenait en direct depuis son téléphone.

Cyril Hanouna a sollicité la spectatrice, identifiée à l’antenne comme « Brigitte », qui a résumé son propos par une attaque sur le caractère de la chroniqueuse : « Elle est superficielle », a‑t‑elle déclaré, ajoutant des remarques sur la manière de se mouvoir et sur la poitrine de la jeune femme. Les réactions sur le plateau ont alterné rires et applaudissements tandis que Polska affichait un sourire apparent mais paraissait gênée à l’image.

La séquence a été perçue par certains comme une répétition de scènes déjà vues lors du passage de l’animateur et de ses chroniqueurs sur TPMP, où les confrontations avec des détracteurs et la mise en scène de la « haine » en direct faisaient partie des codes du divertissement proposé.