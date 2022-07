Police républicaine: près de 500 agents promus à un grade supérieur

Par arrêté interministériel portant promotion d’agents de la police républicaine du corps des brigadiers de police au titre de l’année 2022, 460 fonctionnaires de police ont été promus à un grade supérieur.

Plusieurs fonctionnaires de la police républicaine ont connu de promotion. Il s’agit notamment des agents du corps des brigadiers de police. C’est par un arrêté interministériel du vendredi 29 Juillet signé du ministre de l’intérieur et de la sécurité publique, Alassane Seîdou et du ministre d’Etat chargé de l’économie et des finances que l’information est notifiée aux concernés.

Selon l’article 2 de l’arrêté interministériel, les promotions ainsi accordées à ces fonctionnaires de la police républicaine ouvrent droit à une augmentation de traitement dans les conditions définies par les textes en vigueur en la matière.

Liste des 460 agents promus