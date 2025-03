Polémique après le don par l’UE d’un avion de surveillance au Bénin

- Publicité-

Les capacités des forces armées béninoises viennent d’être renforcées avec l’arrivée d’un avion léger de surveillance et de renseignement offert par l’Union européenne (UE) dans le cadre de la Facilité Européenne pour la Paix (FEP). Ce don, annoncé comme un appui à la lutte contre le terrorisme, suscite cependant des réactions contrastées au sein de l’opinion publique et sur les réseaux sociaux.

La cérémonie de remise de l’appareil s’est tenue ce jeudi 6 mars 2025 à Cotonou, en présence de plusieurs hautes personnalités béninoises et européennes, notamment le Ministre délégué auprès du Président de la République, chargé de la Défense Nationale, Fortunet Nouatin, l’Ambassadeur de l’UE au Bénin, Stéphane Mund, le Chef d’Etat-major Général des Forces Armées Béninoises, le Général Fructueux Gbaguidi, ainsi que le Directeur de l’Etat-major de l’Union européenne, le Général Michiel Van Der Laan.

L’appareil, intégré dans un programme d’aide global de plus de 47 millions d’euros alloués par l’UE au Bénin depuis 2023, est destiné à améliorer la surveillance des zones sensibles, en particulier dans le nord du pays, où les attaques terroristes sont en hausse. Selon Stéphane Mund, cet avion permettra aux forces armées de « mieux anticiper les menaces et de renforcer la protection des populations ».

Des interrogations et des critiques

Malgré ces assurances, de nombreuses voix s’élèvent pour critiquer ce don. Sur les réseaux sociaux, plusieurs internautes se disent inquiets sur l’utilité réelle de cet équipement face à des groupes armés mieux équipés. « Pourquoi ne pas plutôt fournir des drones armés ou des armes plus offensives ? », questionne un autre. Certains observateurs s’interrogent sur son aptitude à opérer dans des zones de conflit réelles. « Ce type d’avion était autrefois utilisé pour disperser des insectes ravageurs dans les champs, et non pour des missions de surveillance militaire », ironise un internaute.

D’autres insinuent que l’appareil serait dépassé technologiquement et peu adapté aux exigences opérationnelles actuelles. « Un seul avion de reconnaissance ne changera pas grand-chose dans la lutte contre le terrorisme » et « tout a commencé ainsi au Sahel, avec des dons empoisonnés qu’on applaudissait avant et qui est entrain de nous exterminer à Petit feu… », commente un analyste. Certains craignent également que l’entretien et la maintenance de cet appareil ne posent des problèmes à long terme, remettant en cause la viabilité du don.

D’autres critiques portent sur la transparence de ce type de partenariat militaire. « Encore un cadeau empoisonné. On sait où les terroristes trouvent leurs armes, mais on fait semblant de lutter contre eux », commente un internaute. Certains expriment aussi leur scepticisme face à l’efficacité de l’aide européenne, citant des précédents au Mali et au Niger, où la présence occidentale n’a pas empêché la prolifération de groupes armés.

- Publicité-

Un contexte de tensions régionales

Le Bénin, confronté à une montée en puissance des attaques terroristes à ses frontières avec le Burkina Faso et le Niger, cherche à renforcer ses capacités de défense dans le cadre de l’opération Mirador. L’objectif est de contrer l’expansion des groupes armés non étatiques et d’assurer une meilleure protection des populations locales.

Dans ce contexte, si le don de l’UE constitue un appui technique et logistique, il soulève néanmoins des questions sur l’adéquation des moyens fournis face à la réalité du terrain. Face à la méfiance exprimée par une partie de l’opinion, les autorités béninoises devront convaincre de la pertinence de cet appui européen dans la lutte contre l’insécurité grandissante.