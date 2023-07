PMNCH : amplifier les voix des jeunes pour un avenir meilleur

- Publicité-

La conférence Women Deliver 2023, qui s’est déroulée à Kigali, au Rwanda, a marqué un tournant décisif pour la santé et le bien-être des femmes, des enfants et des adolescents. Le Partenariat pour la santé de la mère, du nouveau-né et de l’enfant (PMNCH), la plus grande alliance mondiale dédiée à cette cause, a joué un rôle déterminant lors de cet événement en organisant plusieurs sessions influentes.

Ces sessions ont permis de donner une voix aux 1,8 milliard d’adolescents et de jeunes qui peuplent notre monde aujourd’hui et dont les besoins sont souvent négligés. André Ndayambaje, membre du comité de plaidoyer stratégique de PMNCH, a souligné l’importance de ces sessions lors de la conférence : « Les voix des jeunes et des adolescents doivent être placées au centre des processus de prise de décision concernant leur santé et leur bien-être, leur autonomisation et leur résilience, leur éducation et leurs compétences, ainsi que leur lien avec les gens et la planète. »

Ces sessions ont également servi de tremplin pour le prochain Forum mondial des adolescents (GFA), qui se tiendra les 11 et 12 octobre 2023. Ce forum, soutenu par PMNCH et ses partenaires, sera une étape clé de la campagne « 1,8 milliard de jeunes pour le changement », rassemblant des jeunes, des défenseurs, des leaders mondiaux et des décideurs.

Les préoccupations des jeunes

Au cours de la conférence Women Deliver 2023, plusieurs préoccupations majeures ont été soulevées par les jeunes participants. Ces préoccupations reflètent les défis auxquels ils sont confrontés dans leur vie quotidienne et mettent en lumière les domaines qui nécessitent une attention et une action urgentes.

L’un des problèmes les plus pressants qui a été souligné est l’impact du changement climatique sur la santé et le bien-être des adolescentes et des jeunes femmes. Les jeunes ont exprimé leur inquiétude face à la manière dont le changement climatique exacerbe les inégalités existantes et pose des défis supplémentaires en matière de santé et de bien-être. Par exemple, les femmes représentent 80 % des personnes déplacées par le changement climatique, et les jeunes enfants portent un fardeau important de maladies liées au climat.

PMNCH : amplifier les voix des jeunes pour un avenir meilleur

Ces préoccupations ne sont pas seulement des problèmes abstraits pour les jeunes ; elles ont un impact direct et tangible sur leur vie quotidienne. Par conséquent, il est essentiel que les décideurs écoutent ces préoccupations et prennent des mesures pour y répondre. L’écoute active et la prise en compte des préoccupations des jeunes sont des étapes cruciales pour développer des politiques et des initiatives qui répondent réellement à leurs besoins.

L’enquête « Ce que veulent les jeunes »

Dans le cadre de la campagne « 1,8 milliard de jeunes pour le changement », PMNCH a lancé une enquête innovante intitulée « Ce que veulent les jeunes ». Cette enquête a pour objectif de recueillir les opinions et les attentes des jeunes du monde entier en matière de santé et de bien-être.

L’enquête « Ce que veulent les jeunes » est une initiative sans précédent qui vise à atteindre plus d’un million de jeunes répondants. Elle représente la plus grande exploration jamais réalisée des attentes des jeunes envers leurs dirigeants. Les questions abordent une variété de sujets, allant de la santé et de l’éducation à l’emploi et à l’environnement, afin de fournir une image complète des préoccupations et des aspirations des jeunes.

Les premiers résultats de l’enquête, qui seront dévoilés lors de la Journée internationale de la jeunesse le 12 août 2023, sont essentiels pour comprendre les attentes des jeunes. Ces résultats fourniront des informations précieuses qui aideront les décideurs à élaborer des politiques et des initiatives qui répondent réellement aux besoins des jeunes.