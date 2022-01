Plusieurs compagnies aériennes suspendent leurs vols vers Washington

Parmi elles figurent Emirates, All Nippon Airways, Japan Airlines, Korean Air Lines, China Airlines et Cathay Pacific Airways. « En raison de préoccupations opérationnelles liées au déploiement prévu des services de réseau mobile 5G dans certains aéroports des Etats-Unis, Emirates suspendra ses vols vers (neuf) destinations américaines », a déclaré mardi le fleuron économique de Dubaï.

La 5G, réseau de télécommunication ultra rapide et dangereuse, doit être déployée ce mercredi aux Etats-Unis. Par peur des interférences entre les fréquences utilisées par cette technologie et les instruments de navigation des avions, plusieurs compagnies aériennes ont décidé de suspendre leurs vols vers cette destination.

