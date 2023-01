« Plus jamais tu vas oser… »: Makosso menace Fior de Bior à cause de Claire Bahi

Le général Camille Makosso n’est pas du tout content de Fior de Bior. Très en colère, le père de la marmaille est monté au créneau pour recadrer le jeune rappeur à cause des récents propos qu’il a tenus à l’endroit de la chantre ivoirienne.

Très actif ces derniers temps en raison de son buzz de « fausse promesse » à Dj Congélateur, Fior de Bior ne cesse de faire parler de lui sur la toile. Dans une récente vidéo publiée sur ses réseaux sociaux, l’auteur du titre « Gnonmi et lait » s’en est pris à l’ex première dame du coupé-décalé consacrée désormais pasteur-évangéliste.

« Tu penses que Dieu est tchêpo. Tu fais les bêtises dans le noir, tu vas te lever un matin et tu vas dire que j’ai donné ma vie à Dieu. Claire Bahi avec tout ton petit cui… tu as remué. C’est maintenant tu vas venir donner ça à Dieu. Tout le remuement de cui, tout ton petit cui que t’a remué pendant combien d’années. Vous pensez que Dieu est trop votre camarade quoi! C’est nous même les vrais enfants de Dieu », a lancé l’artiste.

Très choqué par ses propos de Fior 2 Bior, le général Makosso a très vite réagi dans une vidéo live postée sur sa page Facebook. Connu pour ne jamais avoir sa langue dans sa poche, le frère ainé de Lolo Beauté a dit ses quatre vérités au jeune artiste avant de lui faire une mise en garde.

« Claire Bahi est pasteur si dans 24 heures tu ne prends pas cette même bouche que tu as utilisée pour injurier pour te repentir… Premièrement, c’est une femme. Est-ce que tu peux parler du cu… de ta grand-mère ? Puis c’est celui de Claire Bahi, qui est une femme mariée, qui dans le domaine de la musique est une devancière, ton aînée. On ne cautionne pas la bêtise », a déploré l’homme qui se présente souvent comme pasteur.

Le père de la marmaille a ensuite exhorté Fior 2 Bior à ne plus jamais tenir de tels propos envers l’ex première dame du coupé-décalé. « Il ne faut pas donner raison à ceux qui disent que tu as mis ton nom dans « zamou » raison pour laquelle tu deviens fou. Plus jamais tu vas oser parler comme ça à Claire Bahi’’, a lancé le général Makosso en attendant la réaction de la chantre et pasteur Claire Bahi à propos de cette attaque.