« Plus jamais tu ne vas me dire ça », Chaude empoignade entre Eudoxie Yao et Anaconda

Eudoxie Yao et le chroniqueur de la 3 Anaconda se sont affrontés sur l’émission Peopl’Emik du 3 novembre 2023. À l’origine de ce clash, une petite phrase d’Anaconda jugée déplacée par Eudoxie Yao.

Vendredi dernier, une vive altercation a éclaté entre Eudoxie Yao et Anaconda. Anaconda a laissé entendre qu’elle n’avait rien d’extraordinaire lors de leur dernier face-à-face sur le plateau de Peopl’Emik. Ces deux personnalités à la renommée bien établie se sont écharpées verbalement avec une intensité soutenue.

‘’…Non ! Non ! Non ! Tu as des foutaises, je suis très extraordinaire, non ! Tu ne me dis pas ça, Anaconda, plus jamais tu vas me dire ça, tu peux me dire que je ne peux pas plaire à tout le monde mais me dire que je ne suis pas extraordinaire, là tu m’as insultée…je suis très belle, j’ai un très beau physique, en quoi pour toi je n’ai rien d’extraordinaire, En quoi ?…il faut savoir me parler…’’, a répliqué Eudoxie.

Eudoxie Yao a clamé haut et fort qu’elle était extraordinaire, en refusant catégoriquement d’accepter des critiques portant atteinte à son estime personnelle. Pour elle, ces paroles étaient une véritable insulte. Défendant sa beauté et son physique, elle a interpellé Anaconda en lui demandant comment il pouvait prétendre qu’elle n’avait rien d’extraordinaire.

Ce n’est pas la première dispute d’Anaconda et d’Eudoxie Yao. Le 20 décembre 2022, lors d’une précédente émission et face au même Anaconda, Eudoxie Yao, dans un accès de colère, s’était même levée de son siège pour mettre en avant ses formes généreuses et déclarer qu’elle était « une grâce vivante ». Ces échanges houleux ne sont donc pas nouveaux entre ces deux protagonistes, alimentant ainsi encore davantage la tension entre eux.