« Plus de maison à un gagnant de PRIMUD »: En colère, Molare répond aux attaques de Safarel Obiang

Alors que la récente sortie médiatique de Safarel Obiang à propos de sa maison gagnée au PRIMUD continue d’agiter la toile, Molare le promoteur de la cérémonie est finalement monté au créneau pour donner sa version des faits.

ça tire à balles réelles entre Molare et Safarel Obiang

A quelques jours de la 7ème édition des Primud, le torchon brûle entre l’artiste Safarel Obiang et Molare le promoteur de la cérémonie. Invité sur l’émission Showbuzz de la NCI ce jeudi, le chanteur qui a été sacré vainqueur en 2019, a dit ses quatre vérités aux organisateurs du Primud pour n’avoir pas encore reçu la villa qui lui a été promise.

« Cette année, je ne suis pas intéressé par Le Primud. C’est un jeu qui valorise la culture ivoirienne, mais le créateur de ce mouvement n’est pas vrai et franc envers les gagnants de ce concours. Et c’est très déplorable… Pour un concours que j’ai gagné en 2019, jusqu’à présent, la maison n’est pas donnée. Jusqu’à présent, je n’ai toujours pas reçu la maison. Ils sont allés me présenter une villa inachevée, ils m’ont dit qu’ils vont finir, mais ils ne m’ont pas remis la maison, ça fait 3 ans aujourd’hui…« , a déploré l’artiste.

Très vite, cette déclaration de Safarel a fait l’objet d’une vive polémique sur la toile. Au milieu de cet emballement, Molare le promoteur du Primud est monté au créneau pour répondre aux accusations du jeune artiste. Invité par le même média, le boss du coupé-décalé a donné sa version des faits suite aux propos de Safarel Obiang concernant sa villa des PRIMUD 2019.

« Par expérience, les Ivoiriens savent que je ne réponds à rien mais il faut que ça s’arrête ce genre d’attitude vis à vis de ma personne. Depuis 2019, il y a plusieurs choses qui sont rentrées en ligne de compte, qui font que Safarel n’a pas encore reçu sa maison. Si je prends l’historique des choses je peux comprendre la réaction de Safarel mais dans la manière et la forme de demander les choses, ce n’est pas juste« , a-t-il indiqué.

Très énervé, Molare qui semble ne pas apprécier cette sortie de Safarel n’a pas manqué de justifier sa position. « Il y a deux mois, on a contacté le manager de Safarel (Rita) pour lui demander de nous envoyer un courrier afin qu’on puisse relancer le partenaire. Safarel, effectivement est rentré en contact avec le partenaire immobilier, il a reçu son lot attribué mais il n’a pas eu l’effectivité de la construction de la maison qu’il a souhaité« .

Répondant aux critiques, le promoteur de MGroup dans la suite de ses propos a clairement révélé que la faute ne lui incombe pas mais plutôt à l’agence immobilière, c’est-à-dire son partenaire. « Safarel a été patient c’est vrai mais il s’est intégré à un processus qui ne devrait pas avoir lieu c’est-à-dire à l’activité de notre partenaire(…) C’est un cas particulier entre lui et le partenaire, mon rôle moral c’est de suivre et de faire en sorte que concernant mon activité(PRIMUD) Safarel ait sa maison donc de bout en bout, on a commencé une procédure judiciaire contre le promoteur« .

Visiblement titillé par la démarche du gagnant du grand prix Primud 2019, Molare n’a pas manqué de dire ses quatre vérités au jeune artiste. « Safarel c’est quelqu’un que je vois comme mon enfant, j’ai pas envie de le descendre, Safarel ne peut pas dire que je ne l’entends pas ou c’est un problème entre son équipe et lui car j’ai contacté Rita son manager. Safarel fait partie des artistes qui n’ont jamais pris rendez-vous pour venir me parler au bureau« , a-t-il déploré avant de poursuivre.

« A un moment, il faut arrêter, hier quand je le regardais, je l’ai trouvé juste, je me suis dit qu’il a besoin de sa maison… On peut m’insulter dans ce pays mais c’est pas lui Safarel qui va le faire. Il ne faudrait pas que les Ivoiriens pensent que Molare construit des maisons, je suis un ancien de la culture, je m’en vais demander pardon dans les bureaux, en leur disant « svp pour que mon activité soit bien, donnez une maison à un gagnant car je veux laisser cette trace dans la culture de mon pays«

« on donnera seulement les trophées »

Très énervé, Molare est allé loin en annonçant qu’après l’édition 2022, les organisateurs des Primud ne donneront plus de maison aux grands gagnants. « Tout ce que je reconnais à Safarel, c’est sa patience , après je n’accepte plus les injures… après cette édition, il n’y aura plus de maison qu’on donnera à un gagnant, c’est une annonce officielle que je fais, je ne donnerai rien, on donnera seulement les trophées« .

« On a signé avec notre partenaire immobilier HOUSE’S VISON pendant 3 ans qui est en train de finir la maison de cette année, pour les 2 années à venir, on va leur dire de donner les maisons à un orphelinat car un orphelin ne va pas venir s’asseoir pour m’insulter… Je ne veux plus voir un artiste venir dans mon bureau, car si c’est pour toujours m’insulter pendant que je passe ma vie à aider les gens ce n’est plus la peine« , a conclu Molare tout en rappelant qu’aucun délai n’a été fixé pour recevoir les maisons dans les règlements du PRIMUD.