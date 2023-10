Plus de 600 migrants en route vers l’UE, interceptés par la marine sénégalaise

Plus de 600 migrants en partance pour l’Europe ont été interceptés en trois jours par la marine sénégalaise.

Les patrouilleurs des forces navales du pays ont multiplié les arraisonnements dans l’Atlantique afin de stopper les passagers d’embarcations qui souhaitent gagner l’Europe dans l’espoir d’une vie meilleure, accostant notamment aux Canaries, archipel espagnol et porte d’entrée de l’Europe, indique l’Agence France-Presse. Nombre de migrants sont Sénégalais, mais il y a aussi d’autres nationalités. Deux pirogues ont été arraisonnées la veille avec 262 passagers, dont 26 femmes et 13 mineurs. Ce qui porte à 605 le nombre de personnes interceptées dans l’Atlantique en trois jours, après l’arraisonnement de deux autres embarcations avec 272 occupants vendredi et d’une embarcation avec 71 migrants jeudi.

Les autorités espagnoles ont annoncé qu’au cours des huit premiers mois de l’année, 11.400 migrants en provenance de pays africains étaient arrivés en bateaux dans les îles Canaries afin de se retrouver sur le territoire de l’Union européenne. Le chiffre a été de 15.000 en 2022.