PL: le capitaine de Newcastle attaqué lors d’une violente bagarre

Selon les informations du Daily Mail, le capitaine de Newcastle, Jamaal Lascelles, a été impliqué dans une énorme bagarre de rue le 20 août dernier.

Il semblerait que les événements se soient déroulés aux abords de Westgate Road, en plein cœur de Newcastle, quelques heures après la défaite contre Manchester City (1-0). Pendant la nuit, le joueur de 29 ans occupant le poste de défenseur central décide de passer du temps avec son petit frère et l’un de ses amis. Alors qu’ils se trouvent à proximité du pub « The Mile Castle », Jamaal Lascelles se retrouve impliqué dans une altercation violente impliquant plusieurs personnes. Au cours de cet incident, il aurait été menacé par quelqu’un qui aurait proféré des menaces de violence à son encontre et envers son frère.

Selon les informations du Daily Mail, après avoir quitté le club Chinawhite, Lascelles, qui est le capitaine de l’équipe des Magpies, a vu son petit frère recevoir un coup de coude à la gorge. Il aurait même évité de justesse une bouteille de vodka qui aurait été lancée en sa direction. Le journal britannique rapporte que la bagarre a impliqué « 6 à 8 hommes » qui se sont opposés au joueur de 29 ans, à son frère et à leur ami. Cette bande, visiblement sous l’emprise de l’alcool, aurait été à l’origine de l’attaque.

La police de Northumbria se serait rendue sur les lieux pour mettre fin à l’affrontement, tandis que les ambulanciers prenaient en charge l’ami de Jamaal Lascelles, qui était inconscient. Le frère de Jamaal aurait également été blessé au visage lors de la bagarre. Depuis cet incident, le bras droit d’Eddie Howe n’a toujours pas eu l’occasion de jouer une seule minute en Premier League.

