PL: Arsenal inquiet après les blessures de Ben White et Riccardo Calafiori

Malgré la victoire précieuse obtenue sur la pelouse de West Ham United, Mikel Arteta a quitté le London Stadium avec de sérieuses inquiétudes. Les blessures de Ben White et Riccardo Calafiori pourraient compliquer la fin de saison des Gunners dans la course au titre.

L’entraîneur d’Arsenal, Mikel Arteta, a confirmé plusieurs inquiétudes physiques après la courte victoire des Gunners sur la pelouse de West Ham United (1-0), dimanche. Le succès londonien a été arraché grâce à un but tardif de Leandro Trossard à la 82e minute, permettant à Arsenal de conserver cinq points d’avance sur Manchester City en tête de la Premier League. Mais cette victoire pourrait laisser des traces, alors que deux défenseurs ont été contraints de quitter leurs partenaires en cours de rencontre.

Ben White a dû céder sa place dès la première période après avoir ressenti une douleur au genou. Il a été remplacé par Martín Zubimendi. Après la pause, Riccardo Calafiori n’est pas revenu sur la pelouse et a laissé sa place à Cristhian Mosquera. En conférence de presse, Arteta s’est montré particulièrement préoccupé par l’état de santé de Ben White. « Nous ne connaissons pas encore la gravité exacte de sa blessure, mais cela ne semble vraiment pas bon , a reconnu le technicien espagnol devant les journalistes. Il devra probablement passer des examens complémentaires demain et nous en saurons davantage à ce moment-là. »