Pierre Perret ouvre la maison familiale après le décès de sa femme Rebecca

Pierre Perret a annoncé la disparition de son épouse, Rebecca, âgée de 91 ans. Selon le chanteur, la femme qui partageait sa vie depuis plusde soixante ans a été victime d’un grave accident domestique pendant les fêtes de fin d’année : une chute sur un escalier en colimaçon qui l’a plongée dans un long coma avant son décès, une tragédie qu’il a racontée publiquement début janvier et à nouveau lors d’un entretien diffusé début mars.

Dans une interview donnée à Paris Match, Pierre Perret revient sur les instants qui ont précédé l’accident. Ils déjeunaient dans un hôtel parisien peu avant Noël lorsque Rebecca lui a dit : « Je reviens, je passe aux toilettes. » Le chanteur affirme l’avoir exhortée à éviter l’escalier en colimaçon et à regagner leur chambre, mais elle n’a pas suivi ce conseil et a finalement chuté. « Elle a lâché la rampe. Je l’ai retrouvée au pied de l’escalier, allongée dans une mare de sang », confie-t-il, très ému.

Dans ses déclarations rapportées par la presse, Pierre Perret a précisé la chronologie telle qu’il la vit : il a annoncé la nouvelle le 5 janvier, en précisant que la chute s’était produite dans la nuit du samedi 3 au dimanche 4 janvier et avait entraîné une longue et profonde agonie. Après plusieurs semaines d’hospitalisation, Rebecca est décédée. Le poète et chanteur évoque depuis le vide laissé par cette disparition et la difficulté des nuits sans sa compagne.

Pierre Perret ne quittera leur maison pour rien au monde

Le couple s’était rencontré au début de la carrière de Pierre Perret : Rebecca, de son vrai nom Simone Mazaltarim, travaillait comme secrétaire pour la maison de disques Barclay, avec laquelle l’artiste collaborait. Ils se sont mariés en 1962 et ont eu trois enfants : Anne, Alain et Julie, cette dernière étant décédée en 1995 à l’âge de 32 ans.

Pour l’équipe de l’émission Sept à Huit, le chanteur a ouvert les portes de leur domicile : une maison en pierres située à Nangis (Seine-et-Marne), acquise il y a près de soixante ans. Pierre Perret y vit depuis lors avec Rebecca et dit y retrouver chaque jour des souvenirs partagés ; il affirme qu’il ne quittera pas cette demeure, qui symbolise leur vie commune.

Le portrait que consacre Audrey Crespo-Mara à Pierre Perret a été annoncé par l’émission et ses comptes officiels : diffusion dimanche à 19h30 sur TF1 et disponible en replay sur TF1+. Dans cet entretien télévisé, le chanteur revient sur la disparition de sa femme et sur la place qu’elle occupait dans son existence, décrivant une douleur profonde et un quotidien bouleversé.

