Pierre Perret opposé à la guerre dit ce qu’il pense du service militaire

À 91 ans, Pierre Perret multiplie les prises de parole et les publications : récemment endeuillé, l’auteur-compositeur-interprète a publié un message sur son compte X et annonce la sortie prochaine de son livre de souvenirs « Mémé Anna ». Figure majeure de la chanson française révélée dans les années 1960, il se prononce aussi sans détour sur la guerre, le service militaire et les tensions internationales.

À 91 ans, Pierre Perret multiplie les prises de parole et les publications : récemment endeuillé, l’auteur-compositeur-interprète a publié un message sur son compte X et annonce la sortie prochaine de son livre de souvenirs « Mémé Anna ». Figure majeure de la chanson française révélée dans les années 1960, il se prononce aussi sans détour sur la guerre, le service militaire et les tensions internationales.

Reconnu pour des titres populaires et souvent satiriques comme Le Zizi, Lily ou Les jolies colonies de vacances, Pierre Perret conserve une présence publique soutenue. Son répertoire mêle humour et regard social, et certaines de ses chansons comme La Petite Kurde sont encore étudiées aujourd’hui dans des établissements scolaires. À travers ses textes, l’artiste a régulièrement pris position contre la violence et l’absurdité des conflits.

Sur le plan personnel, les derniers mois ont été éprouvants : dans la nuit du 3 au 4 janvier, il a perdu son épouse Rebecca, née Simone Mazaltarim. Pour surmonter son deuil, Pierre Perret dit se consacrer au travail. Le 9 mars, il a adressé un message à ses « Loulous » sur X, écrivant notamment qu’il « se noie dans le boulot » et annonçant que son ouvrage « Mémé Anna », qui raconte des souvenirs d’enfance et des escapades dans la nature, paraîtra le 12 mars.

Publicité

Prises de position sur la guerre et le service militaire

Interrogé par le magazine Marie France sur les conflits en Ukraine et au Moyen-Orient, Pierre Perret rappelle l’antimilitarisme récurrent de son œuvre. « J’ai écrit tellement de chansons là-dessus », dit-il, et il affirme sans ambiguïté que « il n’y a rien qui justifie la guerre ». Il cite son ami Jacques Prévert : « Comme il me l’avait dit : ‘Quelle connerie la guerre !’ », pour résumer sa position.

Sur la question du retour éventuel du service militaire évoqué par le président de la République, il relate son propre parcours : « Moi, je me suis tapé 28 mois de service », une expérience dont il a tiré la chanson satirique Le Service militaire, dans laquelle il raille la hiérarchie et la routine de certains gradés. Il se montre sévère sur la bêtise qu’il a perçue chez des officiers restés « avec le même galon depuis 30 ans » et la même mentalité.

Pour autant, Pierre Perret reconnaît que cette période militaire présentait aussi des aspects positifs sur le plan social. Selon lui, le service pouvait favoriser « le mélange social » : passer du temps ensemble permettait, dit-il, d’apprendre le respect et la discipline et de créer une forme de fraternité entre jeunes venus d’horizons différents — riches, pauvres, éduqués ou non. Il évoque cet effet mixant comme une réponse aux divisions sociales et comme un contrepoint à sa critique de la guerre.

Publicité