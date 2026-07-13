Pierre Garnier : la maison de Sainte-Cécile où est née sa vocation

Pierre Garnier , vainqueur de la Star Academy (édition 2023) avec 55 % des voix, occupe l’actualité après les confidences d’ Adeline Toniutti et la fulgurance de sa carrière musicale : son single Ceux qu’on était certifié disque d’or et un clip ayant dépassé 1,5 million de vues en moins d’une semaine. Les éléments révélés autour de son parcours personnel et familial, notamment son enfance en Normandie, suscitent un regain d’intérêt médiatique.

Les déclarations d’Adeline Toniutti, ancienne professeure de chant, selon lesquelles son image serait « trop liée à Pierre Garnier » et qui pourraient avoir pesé sur son non-renouvellement au sein de l’émission ont relancé le débat autour des rapports entre formateurs et candidats. Le sujet intervient alors que le chanteur enchaîne albums, concerts et récompenses, jusqu’aux Victoires de la musique en 2025.

Avant les plateaux et les tournées, Pierre Garnier a grandi en Normandie, dans une maison de campagne à Sainte-Cécile, près de Villedieu-les-Poêles. C’est dans ce cadre familial et champêtre que se situe un souvenir souvent évoqué par l’artiste : une photographie de lui enfant tenant une guitare offerte par ses grands-parents.

Une vieille maison où tout a commencé

Lors d’un entretien accordé à Gala en février 2025 et devant Nikos Aliagas, Pierre Garnier est revenu sur ce cliché pris quand il avait quatre ans. La scène se déroule dans la vieille maison familiale de ses parents, Émilie et Jean-Christophe Garnier, deux musiciens amateurs chez qui la pratique musicale faisait partie du quotidien.

La première guitare, explique-t-il, n’était pas un simple jouet mais le point de départ d’une attirance pour l’instrument et la chanson. Le jeune garçon a ainsi découvert le plaisir de tenir une guitare et d’évoquer des mélodies, gestes qui ont progressivement nourri son orientation artistique vers l’écriture et la composition.

La demeure de Sainte-Cécile, selon les éléments fournis par l’artiste, concentre des souvenirs familiaux marquants : repas de fêtes, après-midis passés avec ses grands-parents et moments de répétition informels. Ces éléments biographiques sont régulièrement cités par Pierre Garnier pour expliquer l’ancrage de sa pratique musicale.

Sur le plan scolaire et universitaire, le parcours décrit par le chanteur situe des étapes hors des projecteurs : lycée à Avranches, études à l’IUT de Caen puis une licence de langues étrangères appliquées (LEA), menées en parallèle d’une pratique musicale assidue.

La participation à la Star Academy a accéléré sa visibilité publique : le 3 février 2024, il remporte l’émission avec 55 % des suffrages face à Julien Lieb. La sortie immédiate de son single Ceux qu’on était et ses succès de diffusion ont consolidé sa notoriété, conduisant à des certifications et à des récompenses nationales en 2025.

Interrogé sur le sens de ces souvenirs, Pierre Garnier confie : « J’ai 4 ans, je suis dans la vieille maison de campagne de mes parents à Sainte-Cécile… ma mère prend la photo et je tiens une guitare que mes grands-parents m’avaient offerte à Noël. Ça doit être d’ailleurs ma première guitare, il faudrait que je la retrouve ! »