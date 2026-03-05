Pierre et Fred (L’amour est dans le pré) confient avoir été sous anxiolytiques et avoir eu des pensées suicidaires

Pierre et Frédérique , couple connu grâce à l’émission L’amour est dans le pré, a annoncé au Salon de l’Agriculture qu’il fait face à une dette d’environ 1,5 million d’euros et qu’un placement en liquidation judiciaire a été évoqué par le tribunal lors d’une audience fixée au 13 mars, a indiqué le journal Le Parisien.

Lors de cet entretien, les deux agriculteurs ont livré un récit précis de leur situation financière et personnelle. Frédérique a rapporté que le tribunal leur a signifié la possibilité d’être « placé en liquidation judiciaire » à l’audience du 13 mars. Pierre, pour sa part, a déclaré qu’il allait « arrêter l’agriculture » et a expliqué que leurs biens personnels risquent d’être saisis pour régler les créanciers, laissant la famille sans patrimoine.

Le couple a aussi décrit la réalité quotidienne de la procédure et les répercussions sur leur foyer. La demeure familiale, héritage transmis de générations, est aujourd’hui associée par eux aux « huissiers et aux contrôles ». Ils ont évoqué l’hypothèse de devoir vivre « dans un mobile home à 150 euros par mois » avec la belle‑mère, afin de préserver l’unité familiale et assurer la survie du ménage, en particulier pour leur fils Gabriel.

Liquidation judiciaire, pression administrative et retentissement psychologique

Selon leurs déclarations, la procédure en cours se traduit par une présence quasi hebdomadaire d’huissiers à leur domicile et par la réception de « parfois plus d’une quinzaine de lettres recommandées par jour ». Ces éléments décrivent la pression administrative ressentie par le couple depuis plusieurs mois.

Sur le plan de la santé mentale, Frédérique et Pierre rapportent des effets sérieux : « On a été tous les deux sous anxiolytiques pendant un an », a‑t‑elle dit, avant d’expliquer qu’ils ont arrêté ces traitements à cause d’idées suicidaires. Frédérique a relaté des pensées d’aller jusqu’au geste fatal et a insisté sur l’importance de la présence familiale pour empêcher un passage à l’acte ; elle a par ailleurs évoqué un état de burn‑out subi depuis « deux mois et demi ».

La liquidation judiciaire est une procédure civile visant, selon le droit français, à faire face à l’insolvabilité d’une entreprise en organisant la cessation de l’activité et la réalisation de ses actifs pour apurer le passif. Dans leur propos, Pierre et Frédérique décrivent justement la perspective de voir leurs biens personnels saisis et leur exploitation agricole suspendue, aboutissant selon eux à l’arrêt de l’activité agricole pour la famille.

