Pierre Arditi dit chercher à prendre du plaisir en jouant dans Maudits

Pierre Arditi, figure majeure du cinéma et de la télévision française avec plus de 148 films et séries à son actif, tient l’affiche ce mardi soir sur France 3 à 21h10 dans le téléfilm Maudits. L’acteur y incarne Jacques, grand‑père au cœur d’un secret familial qui bouleverse une jeune femme enceinte, Lucile, lorsqu’elle découvre que sa grand‑mère Rose, que l’on croyait morte, est toujours en vie.

La révélation intervient après un simple problème administratif lié à une maison dans le Morvan : Rose, censée être décédée peu après la naissance du père de Lucile, est retrouvée. Ce retour éclaire d’un jour nouveau les non‑dits familiaux et déclenche une enquête intime menée par une femme sur le point d’accoucher, prête à quitter Lyon et son compagnon Omar pour comprendre les motifs de ce mensonge. Le récit place l’héritage et la transmission au centre de son intrigue en interrogeant la frontière entre croyance et réalité.

La confrontation entre la jeune femme et la matriarche prend la forme d’une mise en lumière de secrets qui pèsent depuis des décennies : Rose évoque une malédiction qui frapperait chaque génération, posant la question de la part de fatalité et de celle des silences volontairement entretenus. Le scénario progresse sur une ligne narrative qui mêle mystère familial et tension psychologique, dans un format de 90 minutes pensé pour la télévision.

Distribution, création et paroles de l’acteur

Le téléfilm, écrit par Marie du Roy et Cécile Lugiez et réalisé par Chloé Micout, réunit autour de Pierre Arditi une distribution comprenant notamment Constance Gay dans le rôle de Lucile, ainsi que Martine Chevallier, Vincent Heneine et Evelyne Istria. L’ensemble cherche à ancrer le mystère dans une dynamique de transmission générationnelle et de révélations progressives.

Acteur reconnu pour sa longévité et ses collaborations marquantes — dont neuf films avec Alain Resnais, parmi lesquels Mélo et Smoking/No Smoking, qui lui ont valu deux César — Pierre Arditi explique à Télé 7 Jours ce qui l’a attiré vers ce projet : l’atmosphère mystérieuse et la possibilité d’endosser un rôle de patriarche complexe. Il évoque également sa relation professionnelle avec la réalisatrice, connue pour son travail sur la série Les Invisibles.

En parallèle de cette diffusion télévisée, l’acteur poursuit une activité théâtrale soutenue. Il commente la pièce Je me souviendrai… de presque tout, bientôt diffusée sur France 4, et explique que la pièce réunit trois générations sur scène, mêlant comédie et émotion avec des partenaires comme Nicolas Briançon et Miguel Vander Linden. Il signale également une tournée avec Ludmila Mikaël pour la pièce Le Prix, de Cyril Gély.

