Pierre Arditi au plumard avec Evelyne Bouix : il déballe tout

À 81 ans, Pierre Arditi reste une figure majeure du théâtre et du cinéma français, reconnu pour une carrière qui s’étend sur près de six décennies et pour une vie privée partagée depuis des décennies avec l’actrice Évelyne Bouix. L’acteur, connu pour des rôles dans La Belle Époque (2019) ou Monsieur & Madame Adelman (2017), a récemment raconté comment son insomnie l’a poussé à dormir dans son bureau, où trône un tableau de son père, le peintre Georges Arditi.

Né le 1er décembre 1944 à Paris, Pierre Arditi s’est imposé dès les années 1970 au théâtre et au cinéma, collaborant avec des réalisateurs de renom et enchaînant les rôles marquants. Au fil des décennies, il a joué dans des films considérés comme des références contemporaines, comme Adieu Berthe – L’enterrement de mémé (2012) ou Agent Trouble (1987), et a continué d’apparaître régulièrement au cinéma et à la télévision, notamment dans Plaisir d’amour (1991) et Le Voyage en pyjama (2023).

Sur le plan personnel, l’acteur a traversé des épisodes difficiles, ayant lui‑même évoqué publiquement une addiction aux jeux par le passé et des problèmes de santé survenus en salle de spectacle. Depuis près de quarante ans, il partage sa vie avec Évelyne Bouix, elle aussi comédienne, qu’il a officiellement épousée en mai 2010 à la mairie du VIe arrondissement de Paris. Leur longévité conjugale suscite l’intérêt du public et des médias, en particulier lorsque l’acteur livre des éléments concrets de leur quotidien.

Organisation du quotidien et objet familial : le tableau de Georges Arditi

Invité de l’émission C à Vous, Pierre Arditi a expliqué qu’il avait renoncé à dormir dans la chambre principale du couple en raison de son insomnie. Soucieux de ne pas déranger sa compagne, « qui elle, n’est pas insomniaque », il a précisé qu’il se réfugiait « dans mon bureau, où je mets la télé, où je lis un bouquin ». Cette organisation pratique illustre un aménagement du quotidien dicté par le respect mutuel et par la nécessité de préserver le sommeil de l’autre.

Dans ce bureau transformé en chambre de fortune, une toile occupe une place centrale : un tableau peint par Georges Arditi, le père de l’acteur. Pierre Arditi a raconté qu’il avait accroché l’œuvre « au‑dessus de l’endroit où je dors », ajoutant qu’il aimait s’adresser à ses parents comme s’ils étaient présents et qu’il continuait à découvrir des détails dans la peinture. Le tableau représente, pour lui, un lien familial et un repère personnel dans ses moments de solitude ou d’insomnie.

Affirmant qu’il ne souhaitait pas se séparer de cette œuvre, Pierre Arditi a déclaré qu’il ne la vendrait « jamais » et qu’elle l’accompagnerait « même dans la tombe ». Il a toutefois envisagé, si cela n’était pas possible, de confier ce patrimoine familial au Musée d’Art Moderne, missionnant ses proches pour s’en occuper. Ces confidences publiques mettent en lumière la manière dont un objet intime peut structurer la vie quotidienne d’un comédien resté actif malgré l’âge et les aléas de la carrière.