Philippe Etchebest veut que la France entière entende cette histoire

Philippe Etchebest s’est imposé sur le petit écran comme l’une des figures les plus reconnaissables de la cuisine française grâce à ses passages dans Top Chef et surtout Cauchemar en cuisine . D’une carrure massive et d’une éloquence directe, le chef revient dans le podcast LEGEND animé par Guillaume Pley sur un épisode qui l’a profondément marqué : le 50e numéro, avec un couple et leurs trois enfants, où il a appris que le père, cuisinier, était analphabète. Ému, il avoue avoir souhaité que « la France entière » entende cette histoire.

Né dans une famille de restaurateurs, Philippe Etchebest a été très tôt confronté au monde des fourneaux. Son père, Jean-Jacques Etchebest, cuisinier depuis l’âge de 16 ans et spécialisé dans la cuisine basque, a repris un établissement à Bordeaux avec son épouse. Faute de moyens pour embaucher un commis, le jeune Philippe est intégré aux tâches professionnelles du restaurant familial, une immersion qui oriente progressivement son parcours professionnel.

Avant de se consacrer entièrement à la cuisine, Etchebest a nourri une passion pour le rugby, sport qu’il pratique dès l’adolescence et auquel il se destine un temps. Finalement, il opte pour la voie hôtelière : il suit un BTS en hôtellerie-restauration, multiplie les stages dans des maisons étoilées et démarre une carrière de cuisinier qui l’amènera, dans les années 1990, à travailler comme cuisinier de plateau à la télévision.

Du plan de travail aux plateaux : l’itinéraire d’un chef devenu visage médiatique

Sa présence télévisuelle s’affirme surtout dans les années 2010, lorsque Philippe Etchebest devient l’un des visages de la gastronomie française sur deux formats populaires. D’abord Top Chef, émission de compétition culinaire ; puis Cauchemar en cuisine, où il intervient comme un « redresseur » d’établissements en difficulté. Dans ce dernier programme, il se présente en secours des familles de restaurateurs confrontées à des problèmes de cuisine, de finances ou d’emplacement, usant d’un franc-parler proche, selon la presse, de la méthode de chefs internationaux tout en conservant une tonalité « franchouillarde ».

Au fil des saisons, Etchebest s’est construit une image identifiable : un chef autoritaire mais engagé, parfois qualifié de « Zorro » de l’arrière-cuisine, qui n’hésite pas à secouer des équipages en souffrance pour sauver un établissement. Le look adopté à l’écran, parfois barbu, a également participé à la reconnaissance de cette personnalité télévisuelle.

Dans l’entretien accordé au podcast LEGEND, le chef se confie sans filtre sur une émotion particulière liée à la 50e intervention de l’émission : l’histoire de Cathy, « une fille solaire, rayonnante », et des enfants présents lors d’un service compliqué. C’est en apprenant l’analphabétisme du père de famille que Philippe Etchebest affirme avoir voulu que cette séquence soit diffusée, répétant : « Je veux que la France entière » [entende cette histoire].