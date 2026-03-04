Philippe Etchebest sur l’adoption avec Dominique : « Ça a été 5 ans de galère »

Philippe Etchebest revient sous les projecteurs : le chef étoilé retrouve les téléspectateurs de M6 pour la dix-septième saison de Top Chef, diffusée ce mercredi 4 mars 2026 à 21h10. Présent sur le plateau de Tout beau tout neuf (W9) chez Cyril Hanouna , il a évoqué cette nouvelle saison, son rapport aux caméras et la manière dont il protège sa vie familiale, au point d’imposer des limites strictes entre scène médiatique et intimité privée.

Philippe Etchebest revient sous les projecteurs : le chef étoilé retrouve les téléspectateurs de M6 pour la dix-septième saison de Top Chef, diffusée ce mercredi 4 mars 2026 à 21h10. Présent sur le plateau de Tout beau tout neuf (W9) chez Cyril Hanouna, il a évoqué cette nouvelle saison, son rapport aux caméras et la manière dont il protège sa vie familiale, au point d’imposer des limites strictes entre scène médiatique et intimité privée.

Depuis près de quinze ans, Philippe Etchebest s’est imposé comme une figure incontournable de la télévision française, alternant émissions de secours aux restaurants en difficulté et concours culinaires populaires. Interrogé sur les ajustements de la saison 2026, il a notamment commenté l’absence des brigades dans Top Chef : « C’est vrai qu’on s’attachait beaucoup aux candidats qu’on coachait », a-t-il reconnu, marquant son attachement aux relations humaines développées au fil des tournages.

La discussion sur le plateau a aussi pris un tour plus personnel. Le chef a rappelé les grandes lignes de sa vie familiale : sa rencontre avec Dominique en 1994, leur mariage en 1998 et l’arrivée de leur fils Oscar-Louis en 2005, aujourd’hui âgé de 21 ans. Il a évoqué le parcours de l’adoption au Mexique, qualifiant les cinq années qui ont précédé l’arrivée de leur fils de « galère » administrative et émotionnelle, et saluant le rôle déterminant de son épouse dans ces démarches.

Publicité

Un couple à la fois discret et engagé dans l’empire culinaire

Sur le plan professionnel, Dominique n’est pas seulement l’épouse du chef : elle dirige le groupe Etchebest et occupe une place centrale dans la gestion des établissements. Le couple a présenté publiquement un projet commun le 17 septembre 2024, lorsqu’ils ont annoncé l’ouverture d’un nouvel établissement via le compte Instagram du chef ; la publication montrait une complicité affichée et un investissement partagé dans le développement de leur activité.

Face à la médiatisation, Philippe Etchebest dit avoir mesuré tardivement l’impact de sa notoriété sur ses proches : « On n’y pense pas au début. Je me moque de ce qu’on peut dire. Cela me glisse dessus. Mais j’ai pas pensé aux répercussions sur les proches. Je m’en suis rendu compte plus tard. » Il précise ses règles personnelles : son fils n’apparaît pas sur ses réseaux sociaux et sa femme n’est montrée que dans un cadre professionnel.

Sur la place de la télévision dans sa carrière, le chef insiste sur la primauté de la cuisine : il qualifie son passage médiatique de « parenthèse » et rappelle que son « vrai métier » reste la gestion de restaurants. L’idée de multiplier les expériences médiatiques, notamment à la radio, ne l’attire pas en raison de ses responsabilités : « Il faut venir à Paris, je n’ai pas le temps avec les restaurants à gérer. Quand je tourne c’est mon épouse Dominique qui gère tout ça, mais non j’ai pas envie, ce que je fais me convient parfaitement, je suis heureux comme ça. »

Publicité

En dehors des cuisines et des plateaux, il maintient une activité physique régulière et un engagement dans la recherche et la dégustation : « Je vais au sport 2,3 fois par semaine. J’ai commencé le sport à 8 ans. Je mange beaucoup, j’ai des repas-tests aux restaurants, on déguste des nouveaux plats pour les menus », a-t-il expliqué, décrivant son rythme entre exigences physiques et création culinaire.