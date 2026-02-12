Philippe Etchebest furax, ça a chauffé entre lui et ce restaurateur

Surprise pour les téléspectateurs de M6 ce mercredi 11 février 2026 : l’épisode inédit de Cauchemar en cuisine avec le chef Philippe Etchebest, annoncé à 21h10 et tourné dans un relais routier de Sète, n’a pas été diffusé comme prévu. La chaîne a annoncé en dernière minute la déprogrammation du numéro et sa diffusion est reportée à la semaine suivante, la décision étant motivée par la volonté d’éviter toute concurrence avec la couverture des Jeux olympiques d’hiver 2026 sur France Télévisions.

À la place de l’épisode attendu, M6 a programmé une rediffusion d’un numéro antérieur, tourné à Marseille avec le restaurateur Antonio et déjà diffusé le 30 juin 2025. Le changement de grille, opéré quelques heures seulement avant la diffusion, a suscité étonnement et réactions sur les réseaux sociaux, où des fidèles de l’émission faisaient part de leur déception de ne pas retrouver le nouvel opus signé Etchebest.

Le numéro reporté devait montrer le chef revenir dans l’établissement de Sète pour aider la famille de Bachir à sauver leur relais routier. Lors du premier passage dans ce même restaurant, les caméras avaient été confrontées à une situation délicate : le gérant avait pris la fuite à l’arrivée des équipes et son associé était introuvable, éléments qui avaient rendu la reprise d’activité plus complexe.

Une déprogrammation surprise qui fait parler les téléspectateurs

Le remplacement de l’inédit par une rediffusion a relancé le débat sur la programmation des chaînes face aux grands événements sportifs : les diffuseurs privilégient souvent la réduction des chevauchements d’audience, en reprogrammant certaines émissions afin de préserver leur performance d’audience sur d’autres créneaux. M6 n’a pas livré de détails supplémentaires sur les critères précis ayant motivé ce choix au dernier moment.

L’épisode diffusé mercredi soir met en scène Antonio, restaurateur d’origine espagnole au caractère affirmé, dont l’accueil à l’écran avait marqué les téléspectateurs lors de sa première diffusion. Selon les archives de programmation, ce numéro avait été retenu pour son ambiance et pour la réaction vive du chef face à l’état des locaux et des installations du restaurant.

Outre la déprogrammation, les coulisses de l’émission ont été évoquées à propos d’un accrochage hors antenne entre Philippe Etchebest et Antonio. Dans une interview accordée à Télé‑Loisirs, le restaurateur a relaté qu’un échange tendu s’était produit en privé à la suite du tournage, notamment en raison d’un constat d’insalubrité dans la cuisine. Antonio a expliqué : « Le lendemain, nous devions tourner une interview à l’hôtel. J’en ai profité pour m’excuser. Mais le chef m’a répondu tout simplement qu’il n’y avait pas de quoi, que c’était l’émission, il ne l’a pas du tout pris pour lui et a terminé en me disant ‘c’est mon travail, ce n’est pas grave, ne t’inquiète pas’ ».

