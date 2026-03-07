Philippe Etchebest avoue un coup de foudre en plateau pour la chroniqueuse Shana Loustau

Philippe Etchebest a vécu un moment de gêne en direct mercredi sur le plateau de Cyril Hanouna , invité de l’émission TBT9 pour promouvoir la nouvelle saison de Top Chef. Lors de cette séquence, la chroniqueuse Shana Loustau , récemment arrivée dans l’équipe de l’animateur, a manifesté une admiration visible pour le chef, provoquant des échanges à la fois drôles et embarrassants en plateau. Le passage médiatique intervient alors que le lancement de la 17e saison de Top Chef a enregistré 1,80 million de téléspectateurs en première partie puis 1,37 million en seconde, un démarrage qualifié de plus faible de la franchise depuis 2010.

Philippe Etchebest a vécu un moment de gêne en direct mercredi sur le plateau de Cyril Hanouna, invité de l’émission TBT9 pour promouvoir la nouvelle saison de Top Chef. Lors de cette séquence, la chroniqueuse Shana Loustau, récemment arrivée dans l’équipe de l’animateur, a manifesté une admiration visible pour le chef, provoquant des échanges à la fois drôles et embarrassants en plateau. Le passage médiatique intervient alors que le lancement de la 17e saison de Top Chef a enregistré 1,80 million de téléspectateurs en première partie puis 1,37 million en seconde, un démarrage qualifié de plus faible de la franchise depuis 2010.

Sur le plateau, l’ambiance a rapidement pris un tour taquin: Shana Loustau, ancienne journaliste de CNews, s’est mise à rougir en se retrouvant à côté de Philippe Etchebest. Les animateurs et chroniqueurs présents ont relancé la séquence en rappelant l’admiration proférée par la jeune femme, ce qui a amplifié son embarras. Philippe Etchebest, pour sa part, est resté silencieux et a souri tout au long de la séquence.

La séquence a pris davantage d’ampleur lorsque Matthieu Delormeau et Cyril Hanouna ont entretenu la plaisanterie, et qu’Olivier Dartigolles a renchéri en lançant: « C’est ton type d’homme ! ». Shana Loustau a alors précisé qu’elle parlait du personnage télévisuel incarné par le chef, corrigeant la tournure intime que prenait la conversation.

Publicité

Les réactions en plateau et le contexte personnel de Philippe Etchebest

Philippe Etchebest était présent pour évoquer son rôle de juré dans Top Chef et son engagement dans l’émission Cauchemar en cuisine, où il intervient pour tenter de sauver des établissements en difficulté. La tournée promotionnelle coïncide avec un bilan d’audience contrasté pour M6: la chaîne demeure leader sur la cible commerciale et les moins de cinquante ans lors du lancement, mais les chiffres bruts constatés pour cette 17e saison constituent le plus faible démarrage de la franchise depuis son lancement en 2010.

Le présent incident met en lumière la mise en scène souvent recherchée sur les plateaux de divertissement, où proximité, taquineries et révélations personnelles se conjuguent pour créer des séquences virales. Sur ce plateau précis, la gêne affichée par Shana Loustau et la retenue de Philippe Etchebest ont été accentuées par l’attitude des animateurs, qui ont multiplié les relances sur le ton de la plaisanterie.

Le volet privé de Philippe Etchebest a également été évoqué à la faveur de ces échanges: le chef est en couple avec Dominique depuis plus de vingt ans. Le couple a adopté un enfant il y a environ une dizaine d’années, et Etchebest assume le rôle de beau-père en considérant son beau-fils comme s’il était le sien, selon les informations communiquées en plateau et reprises par la presse.

Publicité