Philippe Candeloro fait le point sur sa libido débordante et sa réputation olé olé

Philippe Candeloro , ancien vice-champion du monde de patinage artistique, suscite à nouveau l’attention des médias après des confidences sur sa vie intime et le rappel de polémiques passées. Connu pour son palmarès sportif et son passage sur les plateaux télé, il a été pointé pour des propos jugés sexistes lors des Jeux olympiques de Sotchi en 2014 et a récemment, en 2025, évoqué publiquement sa libido et une réputation de séducteur. Ce dossier revient sur son parcours sportif, sa reconversion médiatique et les déclarations qui continuent d’alimenter le débat public.

Philippe Candeloro, ancien vice-champion du monde de patinage artistique, suscite à nouveau l’attention des médias après des confidences sur sa vie intime et le rappel de polémiques passées. Connu pour son palmarès sportif et son passage sur les plateaux télé, il a été pointé pour des propos jugés sexistes lors des Jeux olympiques de Sotchi en 2014 et a récemment, en 2025, évoqué publiquement sa libido et une réputation de séducteur. Ce dossier revient sur son parcours sportif, sa reconversion médiatique et les déclarations qui continuent d’alimenter le débat public.

Issu d’un milieu modeste, Candeloro a été repéré très jeune. À dix ans, alors que la Fédération française des sports de glace (FFSG) lui propose l’INSEP, il décline pour rester auprès de son entraîneur, André Brunet, qui l’avait initié au patinage. Sa carrière prend de l’ampleur à la fin des années 1980 : il participe à la cérémonie de clôture des Jeux olympiques d’hiver en 1988 et se hisse au sommet quelques années plus tard.

Sportivement, il est notamment crédité du “Candeloro spin” et obtient le titre de vice-champion du monde en 1994. Après une carrière de compétiteur, il poursuit son activité sur la glace avec des productions comme Holiday on Ice avant de se tourner vers le commentaire sportif.

Publicité

De la glace au micro : carrière médiatique et controverses

Sur les antennes, Philippe Candeloro s’est imposé comme une personnalité reconnaissable, tant par son style que par ses prises de position. Il a notamment travaillé aux côtés du journaliste Nelson Monfort, figure reconnue du reportage sportif à la télévision française. Leur duo a mêlé la rigueur d’un commentaire technique à des traits d’humour plus légers, parfois perçus comme déplacés.

Lors des Jeux olympiques de Sotchi en 2014, des interventions de Candeloro ont été jugées sexistes par le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA), entraînant un rappel à l’ordre pour France Télévisions. Le CSA, instance de régulation des médias audiovisuels, sanctionne les contenus contraires aux règles de déontologie et de protection du public ; ici, la chaîne a reçu une mise en garde formelle pour des commentaires diffusés en direct.

Au fil des années, son ton, souvent comparé à celui d’humoristes au langage cru, a régulièrement alimenté des polémiques et des réactions sur les réseaux sociaux et dans la presse spécialisée. Parallèlement, il a continué à apparaître dans des spectacles et événements autour du patinage.

Publicité

En 2025, invité de l’émission Le Jet De Luxe animée par Jordan De Luxe, l’ancien champion a abordé des sujets intimes, détaillant une libido qu’il qualifie de “débordante” et admettant que sa notoriété lui avait valu une réputation de séducteur. Il a reconnu avoir eu une “adolescence mouvementée” et évoqué des relations avec des collègues, estimant qu’elles résultaient en partie du fait de passer de longues heures ensemble au quotidien.