Philippe Candeloro a relancé un épisode marquant de la carrière de Surya Bonaly en commentant, avec son franc-parler habituel, la participation de l’ancienne championne à une émission de télé-réalité et sa relation familiale. Les deux figures du patinage français, issues de milieux modestes, restent associées dans l’imaginaire collectif à la dimension populaire et contestée d’un sport souvent perçu comme élitiste.

Philippe Candeloro évoque la relation mère-fille de Surya Bonaly
Philippe Candeloro s’est fait connaître pour ses performances en compétition et pour son rôle de commentateur. Multimédaillé, il a marqué le public par des éléments chorégraphiques identifiés à son nom, comme le « Candeloro spin », et par ses passages dans des spectacles grand public tels que Holiday on Ice. Après sa carrière sportive, il a formé un duo médiatique avec le journaliste Nelson Monfort, duo qui a contribué à sa visibilité. Toutefois, Candeloro a parfois été au centre de polémiques : au milieu des années 2010, certains de ses commentaires ont été jugés sexistes et misogynes.

Surya Bonaly est, elle aussi, une personnalité incontournable du patinage français. D’origine réunionnaise, elle a connu une trajectoire sportive brillante ponctuée de tensions avec les instances et d’accusations de racisme systémique à l’encontre des jugements portés sur ses performances. Elle a notamment refusé la médaille d’argent à l’issue des Championnats du monde de 1994 et a été sanctionnée après l’exécution d’un backflip en 1998. Sa personnalité affirmée lui a valu d’être parfois qualifiée de « diva », étiquette qu’elle a portée au fil de sa carrière. Elle réside aujourd’hui à Las Vegas, aux États-Unis ; son prénom, Surya, signifie « soleil ».

La vanne de Candeloro et la participation de Bonaly à La Ferme Célébrités

En 2010, Surya Bonaly a surpris une partie du public en rejoignant le casting de La Ferme Célébrités 3, émission de télé-réalité tournée en Afrique du Sud. Elle est allée jusqu’aux dernières étapes du programme avant d’être éliminée et a déclaré, dans un entretien accordé au Figaro trois ans plus tard, avoir apprécié cette expérience malgré les réactions mitigées de certains téléspectateurs et commentateurs.

La participation de Bonaly à l’émission a été l’occasion de remarques publiques de la part de Candeloro. Interrogé au micro d’Europe 1 en 2010, il a tenu des propos teintés d’humour sur la relation entre la patineuse et sa mère : « La maman est toujours là. Je pense qu’elle n’est pas loin du périmètre en Afrique du Sud et qu’elle fait toujours des signes à sa fille pour lui dire ‘Fais pas ci, fais pas ça’. » Ces propos ont été relayés par la presse, dont La Dépêche du Midi.

Au cours de la même intervention, Candeloro a affirmé que Surya et sa mère vivent ensemble à Las Vegas, évoquant la nature proche de leur relation et le rôle de la mère dans la formation initiale de la patineuse.

