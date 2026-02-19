Philippe Candeloro et Surya Bonaly réunis pour Holiday on Ice « On en rêvait »

Philippe Candeloro , figure du patinage artistique français, retrouve régulièrement Surya Bonaly, avec qui il a partagé la glace au sein du spectacle Holiday on Ice . Ancien médaillé olympique et commentateur reconnu, Candeloro revient sur cette collaboration et sur son parcours, entre origines modestes, performances internationales et présence médiatique marquante.

Philippe Candeloro, figure du patinage artistique français, retrouve régulièrement Surya Bonaly, avec qui il a partagé la glace au sein du spectacle Holiday on Ice. Ancien médaillé olympique et commentateur reconnu, Candeloro revient sur cette collaboration et sur son parcours, entre origines modestes, performances internationales et présence médiatique marquante.

Né à Courbevoie, Philippe Candeloro est issu d’un milieu ouvrier : son père était maçon et sa mère comptable. Il a découvert le patinage à l’école puis, vers l’âge de 10 ans, a été approché pour intégrer l’INSEP, proposition qu’il a finalement déclinée afin de rester auprès de son entraîneur, André Brunet. À 16 ans, il a participé à la cérémonie de clôture des Jeux olympiques d’hiver de 1988, acte symbolique d’un parcours qui le mènera plus tard sur les plus grandes scènes internationales.

Sur la scène sportive, Candeloro a signé des résultats notables, se hissant à plusieurs reprises parmi les meilleurs mondiaux et se distinguant par des éléments techniques devenus associés à son nom, comme le « Candeloro spin ». Il a remporté une médaille de bronze aux Jeux olympiques de Lillehammer puis, en 1998, une autre médaille à Nagano, et figure parmi les meilleurs patineurs de sa génération, avec notamment un classement de vice-champion du monde en 1994.

Publicité

De la compétition aux plateaux : patinage, télévision et spectacle

Après sa carrière de compétiteur, Philippe Candeloro est resté présent dans le paysage du patinage en se tournant vers la scène et les médias. Il a participé à des spectacles sur glace, parmi lesquels Holiday on Ice et une adaptation scénique de Le Tour du monde en 80 jours, renouant ainsi avec la pratique artistique loin du chronomètre. Sur le plan médiatique, il officie également comme commentateur sportif, formant une paire très régulière avec le journaliste Nelson Monfort.

Cette carrière de commentateur a parfois suscité des polémiques : lors des Jeux olympiques d’hiver de Sotchi en 2014, plusieurs commentaires de Candeloro ont été jugés comme sexistes, entraînant l’intervention du CSA auprès de France Télévisions. Candeloro est aussi connu pour un style direct et des répliques au ton libre qui ont contribué à forger son image publique.

Sur la glace, il a retrouvé des compagnons de l’élite française du patinage. Pour les 70 ans d’Holiday on Ice, le spectacle a réuni, pour le plaisir du public, Surya Bonaly, Sarah Abitbol, Stéphane Bernadis et Philippe Candeloro. Le patineur a expliqué à La Nouvelle République que cette réunion représentait pour eux un rendez‑vous attendu : ils n’avaient pas été réunis sur une même patinoire en France depuis environ quinze ans et avaient rêvé de cette association depuis longtemps.

Publicité