Philippe Candeloro : ‘Elle a eu du mal’ à propos de Surya Bonaly

Philippe Candeloro , figure emblématique du patinage artistique français, fait son retour sur les écrans en marge des Jeux olympiques d’hiver qui se déroulent en Italie. Présentateur et coach dans l’émission Les apprentis champions au ski, diffusée sur W9, il est réapparu à l’antenne le lundi 16 février 2026 après une courte absence remarquée, suscitant l’attention des téléspectateurs et des médias sportifs.

Philippe Candeloro, figure emblématique du patinage artistique français, fait son retour sur les écrans en marge des Jeux olympiques d’hiver qui se déroulent en Italie. Présentateur et coach dans l’émission Les apprentis champions au ski, diffusée sur W9, il est réapparu à l’antenne le lundi 16 février 2026 après une courte absence remarquée, suscitant l’attention des téléspectateurs et des médias sportifs.

À 54 ans, l’ancien champion de patinage continue d’occuper une place importante dans le paysage médiatique français. Outre sa participation à l’émission de W9, il intervient régulièrement dans des formats télévisés, ce qui le place au centre de l’actualité sportive et du divertissement pendant la période hivernale.

Dans une interview accordée à Télé 2 Semaines, Philippe Candeloro a expliqué les raisons de sa brève indisponibilité : la difficulté de se libérer pour les tournages, qui nécessitaient « 8 à 9 jours » de présence. Il a précisé que ses obligations professionnelles coïncident avec une période particulièrement chargée : « j’avais mes activités qui étaient en plein dedans, le démarrage des spectacles, parce que nous, on a une vie de fin novembre jusqu’au début de janvier. C’est là où on doit faire toute notre année. On est encore plus saisonnier que les moniteurs de ski. »

Publicité

Philippe Candeloro proche de Surya Bonaly

Parmi les autres visages sollicités pour Les apprentis champions au ski figure Surya Bonaly, qui a accepté de rejoindre Philippe Candeloro dans cette aventure télévisuelle. Les deux anciens champions entretiennent une amitié de longue date, relationship évoquée par la presse people et relayée par Closer, qui indique qu’ils n’ont « jamais envisagé la moindre compétition personnelle » entre eux.

Dans un entretien accordé à Voici, Candeloro a évoqué la fréquence de leurs rencontres et les moyens de communication qui ont rapproché les deux athlètes : « Elle est un peu plus aux États-Unis. On ne se voit pas tout le temps. On se voit au moins deux à trois fois par an, quand même, depuis une dizaine d’années. Maintenant avec WhatsApp, on se parle souvent. » Le patineur a également mentionné sa résidence dans les Yvelines, qualifiée de « maison de rêve » dans laquelle il vit.

Sur le plan personnel, Philippe Candeloro a souligné l’entraide entre eux, notamment lorsque Surya Bonaly doit s’occuper de parents vieillissants : « Quand elle a besoin d’un coup de main, j’essaie de la renseigner, puisqu’elle a des parents qui sont aussi un peu vieillissants aujourd’hui. » Il a par ailleurs abordé la dimension sociale et la difficulté qu’implique la notoriété pour certains sportifs : « Socialement, elle a eu du mal, comme toujours pour les gens connus. »

Publicité