Philippe Candeloro détaille la brouille avec Nelson Monfort aux JO de Turin 2006

Philippe Candeloro est revenu, le 31 août sur RTL, sur une dispute survenue lors des Jeux olympiques d’hiver de Turin en 2006 avec le journaliste Nelson Monfort, une scène qui a failli mettre à mal une amitié de plus de vingt ans. Invité dans l’émission animée par Bruno Guillon, l’ancien patineur a relaté les échanges vifs qui ont opposé les deux hommes à l’époque, liés à un choix personnel : rentrer brièvement en France pour rejoindre son épouse enceinte, au détriment d’une organisation logistique attendue par son confrère lors des retransmissions pour France Télévisions.

Le duo formé par Philippe Candeloro et Nelson Monfort a longtemps été associé aux couvertures des compétitions de sports d’hiver à la télévision française. Complices à l’antenne comme en dehors, ils se connaissent depuis plus de vingt ans et ont multiplié les retransmissions communes, les interventions en direct et même des projets artistiques partagés. Leur lien professionnel et personnel explique en partie la surprise suscitée par cet incident pendant les Jeux de 2006.

Lors de son passage sur RTL, Candeloro a détaillé la scène : de retour en France pendant un week-end au milieu des Jeux, il explique avoir pris la voiture pour rejoindre son épouse enceinte. Selon ses propos rapportés dans l’émission, Monfort l’aurait alors appelé en le prenant à partie : « Philippe, elle est où la voiture ? Tu devais m’emmener, là. Il me prend pour son chauffeur ». Candeloro précise qu’il avait choisi de privilégier sa vie privée, expliquant qu’il reprenait l’avion et qu’« elle est enceinte, si ça se trouve elle va accoucher demain ».

Les répercussions de l’altercation et la continuité d’une relation professionnelle

Le différend a pris une tonalité forte lorsque, toujours d’après le témoignage de Candeloro sur RTL, Monfort a reproché au patineur d’avoir « foutu en l’air la retransmission télé d’une super compétition de short track ». Le patineur assure aujourd’hui, avec le recul, que la situation a davantage été vécue comme un contretemps logistique : « Personne n’en avait rien à foutre à l’époque. C’est juste qu’il s’est retrouvé tout seul, il s’est dit : ‘Il va falloir que je prenne le métro, le train, le tramway, le taxi…’ »

Malgré cet épisode, la relation entre les deux hommes a perduré. Ils ont continué à partager des retransmissions sur France Télévisions et ont élaboré des projets communs, parmi lesquels le spectacle intitulé Ça patine à Tokyo, joué en tournée. Candeloro souligne cependant que la complicité n’empêche pas des frictions ; il décrit la personnalité de Monfort comme contrastée : « Parfois il te parle comme s’il ne te connaissait pas depuis vingt ans et cinq minutes après il te dit : ‘Oh Philippe, je t’adore.’ Sauf que toi en attendant, t’as pris le truc dans la gueule ! »

Parallèlement à son activité médiatique et artistique, Philippe Candeloro s’est engagé dans des démarches institutionnelles : selon un entretien donné en juin 2025 à La Tribune Dimanche, il travaillait à constituer une liste en vue des élections de 2026 à la présidence de la Fédération française des sports de glace, alors que la fédération traversait une crise interne.