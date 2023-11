« Petit Denis a besoin d’aide spirituelle », la compagne de Denco fait des révélations

- Publicité-

La compagne de Petit Denis, artiste chanteur ivoirien a réagi à la vague de rumeur annonçant la mort de son compagnon. Lors de de passage sur la NCI, Nabi Fata a lancé un appel à l’aide pour sauver Petit Dénis ou Denco.

Le célèbre chanteur Zouglou, Petit Denis, se trouve actuellement dans un état de santé critique. En raison de sa situation, il a été hospitalisé en urgence dans un établissement sanitaire situé dans le District autonome d’Abidjan par sa maison de production, A. Phoenix Music. Suite à la publication d’un communiqué par cette dernière, une rumeur sur la mort du Zouglouman a fait le tour des réseaux sociaux le week-end.

Les représentants de la maison de production de Petit Dénis et sa compagne, Nabi Fata étaient sur le plateau de ‘’Show Buzz’’ de la NCI le lundi 6 novembre 2023 pour donner des nouvelles du chanteur Zouglou étaient présents sur le plateau de l’émission « Show Buzz », diffusée sur NCI ce lundi 6 novembre 2023.

Selon le manager, El Capo est entre les mains d’une équipe médicale compétente qui veille sur lui, et il a surtout besoin de repos. Mais sa compagne, Nabi Fata avec qui il vit depuis 4 ans avec lui, a révélé de quoi souffre véritablement son mari.

« Il a besoin d’aide et il ne supporte plus le fardeau qu’il porte depuis très longtemps. Ce n’est vraiment pas facile, Petit Denis a besoin d’aide spirituelle. Souvent, il me dit : « maman, je suis fatigué. Enchaîne-moi et amène-moi partout où tu veux, parce que j’ai besoin de délivrance et je veux ma liberté’’. Il fait des projets avec moi et lorsqu’il a l’argent tout tombe à l’eau. Même ses deux enfants qui ont 15 et 12 ans, il n’arrive pas à s’occuper d’eux’’, a-t-elle confié.