Peter 007: son ex Emmanuelle Kéita et le chanteur Rémi Adan s’embrassent langoureusement

Après son histoire d’amour avec Peter 007, l’influenceuse ivoirienne Emmanuelle Keita a été aperçue en train de s’amouracher avec Rémi Adan, un artiste chanteur ivoirien.

Rémi Adan et Emmanuelle Keita sont-ils en couple ? Les deux célébrités ont été photographiées en train de flirter suite à la publication de l’avant première du clip « Choupompom » de l’artiste chanteur Remi Adan, le mardi 08 novembre,2022.

Sur les clichés, on peut voir clairement Emmanuelle Keita, ex-compagne de Peter 007 en train d’embrasser sensuellement et amoureusement le jeune artiste. Interrogée sur leur proximité, Emmanuelle Keita et le chanteur Remi Adan ont expliqué qu’ils sont dans des rôles bien précis.

Par contre, les internautes pensent que ce clip apparaît comme une confirmation de leur histoire d’amour. Selon l’auteur du titre à succès le « goût de ça », le clip sera rendu disponible le 10 novembre 2022.