Pete Edochie : un homme rencontre l’acteur nigérian, et tente de prendre la fuite (photo)

Un fait insolite s’est produit, lors d’une conférence, à laquelle Pete Edochie a pris part. Alors que la séance battait son plein, en effet, un homme, qui état dans la même salle que l’acteur de Nollywood, s’est rendu compte que l’icône nigériane du 7ème art était sur place, quand ce denier s’est mis debout, pour s’adresser à l’assistance.

Son personnage est confondu à sa personne …

Chose étrange, comme le montre une photo, qui circule sur les réseaux sociaux, l’individu a adopté une posture étrange, qui ressemble à une tentative de prendre la clé de champs. Une fois sur les réseaux sociaux, ce cliché a suscité l’euphorie dans le rang des internautes. Pour la plupart, les utilisateurs des réseaux sociaux se sont moqués de l’individu.

D’aucuns pourraient trouver l’attitude du « fuyard », non-justifiée. Mais, à y voir de près, il serait tentant de donner raison à cette personne. Et, pour cause, les rôles que Pete Edochie a l’habitude d’incarner à l’écran ont, sans doute, fini par lui causer du tort, dans la vie active.

En effet, le célèbre est connu, pour jouer un personnage mystique. Du coup, dans ses apparitions, l’homme est craint de son entourage. Même si c’est des fictions, la vedette du cinéma nigérian joue ses scènes avec une telle perfection que les spectateurs ont fini par confondre son personnage à sa personne.

Pete Edochie est né, le 7 mars 1947, à Enugu, dans l’Etat nigérian du même nom. Edochie descend du peuple Igbo du Nigéria et est de confession chrétienne catholique. En 2003, il a été honoré, en tant que membre de l’Ordre du Niger, par le Président de l’époque, Olusegun Obasanjo.

L’homme fait partie des acteurs les plus talentueux d’Afrique, et a été récompensé par l’Industry Merit Award d’Africa Magic, et par l’Africa Movie Academy Awards, pour l’ensemble de sa carrière.