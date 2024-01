« Personne ne doit me défier », Davido confond ses détracteurs avec le bilan de sa carrière

- Publicité-

Le célèbre chanteur d’afrobeat, Davido, a récemment adressé un message fort à ceux qui ont sous-estimé sa carrière tout au long de son parcours musical.

Quelques jours après la sortie de son dernier single, « Na Money », en collaboration avec Angélique Kidjo et The Cavemen, l’artiste nigérian a profité de l’occasion pour dresser un bilan éloquent de ses succès et montrer comment les critiques ont joué un rôle clé dans son ascension.

Dans un post sur son compte Instagram, la superstar nigériane s’est directement adressé à ses détracteurs, soulignant les nombreux défis auxquels il a fait face depuis le début de sa carrière. L’artiste de son vrai nom David Adedeji Adeleke, a partagé fièrement ses réalisations, afin de rappeler à ses critiques combien de fois leur scepticisme a contribué à sa réussite.

« Ils disaient que je ne pourrais jamais être nominé aux Grammy Awards, mais Dieu a prouvé qu’ils avaient tort. Ils se moquaient en disant qu’il n’y aurait aucune entrée au Billboard Hot 100, mais Dieu l’a réalisé. Ils doutaient d’une certification britannique, mais il l’a décroché. Avec 100 millions de streams sur Spotify, il les a surpassés. Ils n’apprennent jamais. Davido n’est pas du genre à se laisser faire. Il surpassera votre favori et fera vibrer la ville. Ne jouez pas avec mon Dieu », a-t-il écrit sur ses stories Instagram.