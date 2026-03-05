Perrine Storme écartée de la matinale de BFMTV au profit de Pascale de la Tour du Pin

BFMTV remplace Perrine Storme à la matinale BFM Première par Pascale de la Tour du Pin et Mathieu Coache à compter du 9 mars 2026, après des audiences jugées insuffisantes pour la formule présentée par Perrine Storme et Dominique Tenza depuis la rentrée. L’annonce, relayée par Le Parisien, intervient alors que la matinale peine à maintenir son public face à la concurrence des autres chaînes d’information en continu.

Depuis la rentrée, Perrine Storme et Dominique Tenza présentaient la matinale renouvelée de BFMTV, avec un décor et un conducteur remaniés. Après plus de six mois d’antenne, la direction de la chaîne a estimé que la tranche ne parvenait pas à retrouver une dynamique suffisante et a décidé de revenir à une formule jugée plus traditionnelle.

La décision a été officialisée par Fabien Namias, directeur général de BFMTV, qui a salué l’engagement des journalistes concernés tout en expliquant le choix stratégique de remettre en place une présentatrice historique de la matinale. Pascale de la Tour du Pin, visage de BFMTV de longue date, assurera la présentation accompagnée de Mathieu Coache pour l’analyse politique.

Des audiences en difficulté et une réaction inattendue de Perrine Storme

Les chiffres d’audience expliquent en partie ce choix. Selon Puremédias, pour le mois de février 2026, BFM Première a réuni en moyenne 236 000 téléspectateurs entre 6h et 8h30 (10,2 % de part d’audience), soit une érosion de 87 000 téléspectateurs par rapport à la même période un an plus tôt. Sur cette tranche, CNews recensait 232 000 téléspectateurs et 10,0 % de part d’audience, attestant d’une concurrence serrée sur la matinale.

Malgré les innovations et les nouvelles rubriques introduites par le duo Storme-Tenza, la tranche n’a pas réussi à inverser la tendance et la direction a opté pour le retour d’un visage reconnu du public, en s’appuyant sur l’expérience de Pascale de la Tour du Pin et sur les contributions de Mathieu Coache pour l’analyse politique.

Peu après l’annonce de son remplacement, Perrine Storme n’aurait plus été présente en rédaction, selon des informations publiées sur X par le journaliste Clément Garin. D’après ces éléments, la présentatrice aurait remis un arrêt de travail pour « lumbago réactionnel » juste avant de se rendre à l’antenne, après avoir appris le week-end précédent sa mise à l’écart de la matinale.

