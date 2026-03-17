Perrine demande une entrée inédite acceptée par les expertes pour son mariage avec Alexandre

Nouvel épisode de la dixième saison de Mariés au premier regard : Perrine et Alexandre vivent un « premier regard » inhabituel et chargé d’émotion, Laury et Antonin confirment un très haut taux de compatibilité tandis que les sœurs Lucile et Mélanie obtiennent une réponse conditionnelle des expertes à leur demande exceptionnelle de mariage simultané. L’épisode mêle premières, retrouvailles familiales et décisions des expertes autour des unions programmées à Gibraltar et d’un voyage de noces inédit en Norvège.

Avant la cérémonie, les familles des futurs mariés font connaissance et l’atmosphère se détend rapidement grâce à l’humour d’Alexandre, qui évoque ses chaussettes et son manque de talent pour le chant pour calmer le stress ambiant. Perrine, mère de deux adolescentes, choisit une entrée originale : restée derrière un rideau, elle s’adresse à son « inconnu » par le biais d’un micro afin de se connecter vocalement avant la rencontre. Elle déclare être « les mains tremblantes » et exprime son impatience et sa peur avant d’inviter son futur mari à se dévoiler.

La réaction d’Alexandre ne se fait pas attendre : lui aussi prend le micro, plaisante et demande à Perrine d’ »ouvrir le rideau », ce qui provoque le rire et l’émotion. Lorsque la candidate apparaît enfin, les deux se complimentent mutuellement et, estimant une forte correspondance physique et affective, se disent « oui » devant leurs proches. Les expertes ont accepté une demande inédite formulée par Perrine lors de sa préparation, une nouveauté pour le format, qui figure parmi les moments marquants de l’émission.

Les autres temps forts : compatibilité record, voyage de noces et la demande des sœurs

Laury et Antonin, présentés comme le couple affichant le taux de compatibilité le plus élevé de l’histoire du programme, confirment les prédictions des expertes Estelle Dossin et Marie Tapernoux par une complicité affichée tout au long du mariage. Le père de Laury, Denis, met Antonin « sous pression » en début d’entretien mais finit par lui confier sa fille après avoir été rassuré sur ses intentions. Antonin appelle ensuite ses parents en visio, présents en France pour des raisons familiales, ce qui touche Laury et illustre les valeurs familiales du jeune marié.

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La soirée de noces comprend une danse offerte par Laury et un premier échange intime où Antonin trouve sa femme « sublime au naturel ». Le couple découvre le lendemain la destination de leur voyage de noces : la Norvège, une première pour le programme. Un point de tension subsiste néanmoins : Laury souhaite s’installer à Paris tandis qu’Antonin refuse catégoriquement, posant déjà une question d’organisation de vie commune entre Paris et Marseille.

Enfin, l’épisode présente Mélanie et Lucile, deux sœurs inscrites ensemble à l’émission. Lucile apprend qu’elle est programmée pour se marier à Gibraltar avec un partenaire jugé compatible à 80 %. Initialement, une compatibilité n’avait pas été trouvée pour Mélanie, mais les expertes finissent par reconsidérer la situation. Les deux sœurs demandent aux expertes la possibilité de se marier le même jour, voire de partager une cérémonie commune, pour éviter qu’un voyage de noces n’empêche l’une d’assister à l’autre.

Après discussion, Estelle Dossin et Marie Tapernoux acceptent la demande mais préviennent qu’il faut obtenir l’accord des futurs maris : les deux hommes concernés seront convoqués pour se rencontrer et approuver le dispositif. Les expertes indiquent que si les futurs époux n’acceptent pas cette organisation, « c’est tout le mariage qui pourrait être compromis ». Estelle Dossin doit prévenir Antoine, et Marie Tapernoux doit informer Alex ; il va falloir attendre la semaine prochaine pour découvrir leur réponse.