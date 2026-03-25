Période électorale: la HAAC rappelle aux médias leur obligation d’information en cas de modification de programmation

La Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC) a rappelé aux organes de presse leur obligation légale d’information en cas de modification de périodicité ou de programmation pendant la période électorale en cours.

Dans un communiqué en date du 24 mars 2026, l’institution de régulation souligne que, conformément aux dispositions de l’article 128 de la loi n°2015-07 du 20 mars 2015 portant Code de l’information et de la communication en République du Bénin, tout changement intervenant dans la périodicité ou la programmation d’un organe de presse après l’ouverture des périodes électorales doit être porté à la connaissance de la HAAC.

La Haute Autorité précise que cette obligation concerne aussi bien les organes ayant déjà opéré des modifications que ceux envisageant d’en effectuer au cours de la période électorale. Elle invite, en conséquence, les médias concernés à l’en informer au plus tard le vendredi 27 mars 2026.

Selon la HAAC, cette démarche vise à garantir le respect des principes d’équité, de transparence et de pluralisme dans le traitement de l’information durant les échéances électorales. L’institution dit compter sur la diligence et la bonne collaboration de l’ensemble des professionnels des médias pour le strict respect de cette exigence légale.

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