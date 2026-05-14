L’acné à l’âge adulte nécessite une approche différente de celle de l’adolescent : il ne s’agit plus d’assécher la peau à tout prix mais de réguler, apaiser et prévenir les premiers signes du vieillissement. Les sérums concentrés à base de Niacinamide , Bakuchiol ou Acide Salicylique sont au cœur des routines ciblées proposées par des acteurs comme Aroma-Zone , La Roche-Posay ou Anua , qui cherchent à concilier efficacité anti-imperfections et respect de l’équilibre cutané.

Contrairement à la peau adolescente, souvent uniformément grasse, la peau adulte peut présenter des zones déshydratées, sensibles ou sèches tout en développant des boutons, surtout sur le bas du visage (menton, mâchoires). L’utilisation de produits trop décapants détériore la barrière cutanée et provoque un effet rebond : une peau agressée produit davantage de sébum. C’est ce décalage entre besoin de traitement et fragilité de l’épiderme qui rend le choix du sérum déterminant.

Le sérum, concentré en actifs et à pénétration profonde, permet d’adresser simultanément deux objectifs : traiter l’imperfection et maintenir la qualité de peau (hydratation, élasticité, éclat). La régularité d’utilisation et l’évitement du mélange d’actifs incompatibles sont des règles incontournables pour observer des résultats visibles dans un délai physiologique (cycle d’environ 28 jours).

L’essentiel : actifs, marques et rythme d’utilisation

Trois actifs se distinguent pour les peaux matures à imperfections. La Niacinamide (vitamine B3) régule le sébum, apaise les rougeurs et contribue à affiner le grain de peau sans compromettre l’hydratation. L’Acide Salicylique, liposoluble, pénètre les pores pour dissoudre les bouchons de sébum et limiter points noirs et comédons. Le Bakuchiol, alternative végétale au rétinol, combine propriétés anti-âge (stimulation du collagène) et effets anti-inflammatoires et antibactériens, ce qui en fait un actif adapté aux peaux susceptibles d’irritation.

Sur le marché, plusieurs approches coexistent : la dermocosmétique clinique (ex. La Roche-Posay et sa gamme Effaclar), la K-Beauty axée sur des textures douces et ingrédients fermentés (Beauty of Joseon, Anua) et la cosmétique naturelle/transparente, représentée notamment par Aroma-Zone. Cette dernière met en avant la transparence sur les concentrations d’actifs et des prix compétitifs ; son sérum au Bakuchiol est présenté comme une réponse à la double problématique acné/âge. Aroma-Zone a par ailleurs été lauréate du Prix des internautes dans la catégorie Produits de beauté, hygiène et santé au Grand Prix Favor’i (FEVAD), signe d’une adhésion consommateur relevée.

En pratique, la routine doit rester minimaliste mais ciblée : le matin, privilégier un sérum hydratant à la Niacinamide ou à l’acide hyaluronique pour préserver la barrière cutanée ; le soir, réserver les sérums traitants à l’Acide Salicylique ou au Bakuchiol afin d’exploiter la régénération nocturne. Les améliorations notables sur les imperfections et le grain de peau demandent en général une régularité de 4 à 6 semaines.