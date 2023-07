Péage au Bénin : dès le 15 août, les billets de plus de 2000 FCfa ne seront plus acceptés

- Publicité-

À partir du 15 août 2023, la Société d’Infrastructures Routières et Autoroutières du Bénin (Sirat Sa) n’acceptera plus les billets de banque de plus de 2000 francs CFA aux postes de péage du pays. Cette décision a été annoncée par le Directeur général de la Sirat Sa, Ranti Akindès, dans un communiqué public.

Selon le communiqué consulté par le Matinal, cette mesure a été prise pour assurer une meilleure fluidité du trafic sur tous les postes de péage/pesage installés sur le territoire national. Les usagers des péages sont donc invités à se munir de billets de banque de 500, 1000 ou 2000 francs CFA, qui seront désormais les seuls acceptés aux postes.

La Sirat Sa a exprimé sa gratitude envers tous les usagers de la route et a réaffirmé sa volonté de tout mettre en œuvre pour minimiser les perturbations de la circulation. Elle a également appelé à un respect strict de cette nouvelle réglementation.

Cette décision pourrait avoir un impact sur les usagers de la route qui ne sont pas préparés à cette nouvelle règle. Il est donc important pour les conducteurs de prendre note de cette information et de s’assurer qu’ils disposent des bons billets avant de se rendre aux postes de péage.

Enfin, il reste à voir comment cette nouvelle mesure sera mise en œuvre et quel sera son impact réel sur la fluidité du trafic. Il sera également intéressant de suivre les réactions des usagers de la route face à cette nouvelle réglementation.