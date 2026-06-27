Patrick Simpson-Jones annonce un cancer du poumon métastatique

Patrick Simpson-Jones, figure emblématique du Club Dorothée, a récemment annoncé qu’il faisait face à un cancer du poumon métastatique de stade IV. Malgré ce diagnostic grave, l’ancien animateur poursuit ses activités professionnelles et sportives, tout en maintenant un moral combatif. Son témoignage, relayé via un message publié sur LinkedIn, a suscité une réaction importante auprès du public et de ses nombreux fans, qui le soutiennent dans cette épreuve.

Installé en Floride depuis plusieurs années avec son épouse, Patrick Simpson-Jones avait laissé la scène télévisuelle pour se consacrer à d’autres projets professionnels. Cependant, cette annonce a ramené dans l’actualité l’un des visages marquants de l’émission jeunesse emblématique des années 1980 et 1990, Le Club Dorothée, auquel il a participé aux côtés de Dorothée. La révélation de sa maladie s’inscrit dans un contexte où la santé des personnalités publiques est scrutée et souvent sujette à des spéculations. Patrick Simpson-Jones a tenu à clarifier certains points, notamment en démentant le lien évoqué par des rumeurs entre sa maladie et les vaccins contre la COVID-19.

Dans son message, il explique avoir effectué plusieurs séances de chimiothérapie et s’apprêter à suivre un traitement à base d’immunothérapie, qui est une approche thérapeutique visant à renforcer les défenses naturelles du corps pour lutter contre le cancer. Cette forme avancée de cancer du poumon est diagnostiquée lorsque la maladie s’est propagée au-delà des poumons, rendant le traitement particulièrement complexe.

Un combat continu et une volonté de vivre pleinement

Patrick Simpson-Jones refuse de se laisser submerger par la maladie. Il affirme : « Je gagne des batailles, même si je n’ai pas encore gagné la guerre », soulignant ainsi son combat permanent contre le cancer. Il continue d’exercer son activité professionnelle, notamment dans l’entrepreneuriat, secteur dans lequel il s’est investi depuis son retrait de la télévision. Il a fondé une société spécialisée dans l’impression de photos personnelles sur cartes postales et a développé un accessoire destiné à améliorer le swing des joueurs de golf, nommé Swing-Beep.

En parallèle, il pratique régulièrement la natation et le golf, activités qu’il considère bénéfiques pour son mental. Il insiste sur l’importance de rester positif et combatif : « Le mental avant tout. Je suis convaincu que cela aide ».

Par ailleurs, Patrick Simpson-Jones a également publié un roman, illustrant la diversité de ses engagements et sa volonté de maintenir une vie active malgré la maladie. Son refus de se considérer uniquement comme un patient témoigne de son état d’esprit combatif face à cette lourde épreuve.

En avril dernier, la chanteuse Dorothée, une autre figure majeure du Club Dorothée, faisait son retour sur scène après seize ans d’absence, lors d’un concert au Palais des Congrès à Paris. Un événement qui avait suscité beaucoup d’émotion auprès des fans et des artistes eux-mêmes. Si ce retour a été source de joie et de bonne humeur, il rappelle aussi les liens étroits et les souvenirs communs entre les anciens membres du Club Dorothée, qui continuent d’être très présents dans le cœur du public.