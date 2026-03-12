Patrick Sébastien tacle Nagui sur son maintien à France Télévisions malgré des audiences faibles

Patrick Sébastien a de nouveau pris la parole pour critiquer son ancien confrère Nagui , ciblant notamment la présence durable de ce dernier à l’antenne de France 2 et le rôle des sociétés de production comme Banijay au sein du service public. Ses propos, tenus dans les colonnes de Ciné Télé Revue , relancent une controverse entre deux figures historiques du paysage télévisuel français.

Patrick Sébastien a de nouveau pris la parole pour critiquer son ancien confrère Nagui, ciblant notamment la présence durable de ce dernier à l’antenne de France 2 et le rôle des sociétés de production comme Banijay au sein du service public. Ses propos, tenus dans les colonnes de Ciné Télé Revue, relancent une controverse entre deux figures historiques du paysage télévisuel français.

Animateur emblématique des soirées du samedi pendant près de vingt ans, Patrick Sébastien s’est fait connaître grâce à Le Plus Grand Cabaret du monde, émission qui mêlait numéros internationaux, invités en promotion et divertissement grand public. L’émission, hommage à la tradition des revues et cirques télévisuels, a occupé une large part de la première partie de soirée sur France 2 dans les années 2000.

Nagui, lui, incarne une autre école de l’animation : présentateur de formats musicaux et de jeux, il est associé à des programmes tels que Taratata, émission musicale reconnue pour ses lives, et N’oubliez pas les paroles, jeu musical populaire. Sa trajectoire l’a conduit à alterner entre chaînes privées et publiques, avec des moments de controverses ponctuelles au fil de sa carrière.

Les accusations de Patrick Sébastien et les noms cités

Dans l’entretien évoqué, Patrick Sébastien affirme être devenu « persona non grata » sur le service public, indiquant qu’il ne peut plus y promouvoir ses spectacles ni y être invité comme auparavant. Il a ensuite dirigé ses critiques contre Nagui, dénonçant notamment la longévité de certaines émissions malgré des audiences jugées insuffisantes : « Il y a des gens qui font 6% d’audience et qui peuvent continuer à faire de la télé… », a-t-il déclaré.

Citée dans les propos, la société Banijay est présentée par Sébastien comme un acteur ayant bénéficié d’une mise en avant dans les grilles, via des émissions produites par ce groupe. Il nomme également Takis Candilis, qu’il décrit comme un ancien de Banijay devenu « numéro 2 » de France Télévisions, et l’accuse d’avoir « fait le ménage dans les programmes pour mettre les émissions de Banijay ».

Interrogé sur la légalité et l’éthique de ces pratiques, Sébastien évoque la question directement en s’interrogeant : « Est-ce légal ? C’est hallucinant. » Ces déclarations s’inscrivent dans un contexte de tensions autour des choix de programmation et des relations entre producteurs indépendants et diffuseurs publics.

