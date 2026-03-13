Patrick Sébastien : sa mère lui a appris la différence entre vengeance et revanche

Patrick Sébastien revient au centre de l’attention après la diffusion d’un numéro de Complément d’enquête sur France 2 consacré à sa carrière et à son comportement, notamment autour de l’affaire survenue lors d’un de ses concerts au Cap d’Agde. L’ancien animateur et chanteur, qui a longtemps marqué la télévision française, a répondu aux reproches portés à son encontre en dénonçant une « volonté de me nuire » et en rappelant l’absence de plainte le visant dans ce dossier.

Le reportage de Complément d’enquête a mis en lumière plusieurs épisodes controversés de la carrière de Patrick Sébastien, avec un focus particulier sur l’affaire d’exhibitionnisme présumée lors d’un concert familial au Cap d’Agde. Confronté au journaliste Tristan Waleckx, l’intéressé a contesté le traitement du sujet et a tenu à réaffirmer qu’aucune plainte n’avait été déposée contre lui dans ce cadre. Il a également déclaré ne pas avoir vu de mineurs dans la salle ce soir-là et a imputé, en cas de présence de jeunes spectateurs, une responsabilité aux organisateurs, qu’il a qualifiés de fautifs pour avoir laissé entrer des mineurs dans ce qu’il a décrit comme le « temple du libertinage ».

La diffusion du reportage relance des souvenirs de polémiques antérieures : il y a plusieurs mois, une prestation au Cap d’Agde avait déjà suscité une vive polémique, et les prises de parole publiques de Patrick Sébastien continuent de provoquer des réactions. Figure médiatique polyvalente — animateur, chanteur — il fait régulièrement l’objet d’analyses et de débats sur son comportement professionnel et public.

Pardon, indulgence et l’enseignement maternel

Au-delà des polémiques récentes, Patrick Sébastien a évoqué à plusieurs reprises son histoire personnelle et ses méthodes pour vivre avec les difficultés. Dans une interview accordée en 2021 à la chaîne catholique KTO, il est revenu sur son enfance et sur l’impact de la jeunesse de sa mère — qui l’a eu à 17 ans — sur sa vie. Il a reconnu avoir grandi dans un contexte difficile et a adopté un ton cru pour décrire cette période : « J’étais un petit bâtard, je le suis resté toute ma vie et je le suis encore », a-t-il confié, évoquant aussi la stigmatisation subie par les mères adolescentes à l’époque, avec des maternités séparant les « filles-mères » et des pratiques dégradantes.

Lors de cette même interview, il a détaillé sa philosophie personnelle de dépassement et de pardon. « J’ai acquis une énorme indulgence », a-t-il dit, ajoutant qu’il pratique le pardon et le trouve « plus que libérateur ». Il a expliqué que l’enseignement de sa mère l’a guidé : selon elle, la différence entre la vengeance et la revanche est fondamentale — la vengeance relève du désir de nuire et abaisse celui qui la commet, tandis que la revanche consiste à utiliser le mal subi pour se « faire du bien ».

À la fin de son propos, Patrick Sébastien a fait état de difficultés actuelles sans en préciser la nature : « En ce moment, j’ai plein d’emmerdements, mais tu peux pas savoir. Mais je me suis jamais senti aussi bien et je m’appuie dessus pour prendre ma revanche ».