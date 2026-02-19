Patrick Sébastien précise qu’il n’a pas été témoin et refuse de nommer la ‘star mondiale’ citée

Patrick Sébastien revient au cœur d’un débat public après que ses confidences sur des pratiques pédocriminelles présumées dans le show‑business, livrées lors d’une interview pour son livre, ont été relancées par la diffusion massive de documents liés au dossier Epstein. Les archives rendues publiques aux États‑Unis ont ravivé les recherches et les conversations sur les réseaux sociaux, où les révélations anciennes de l’animateur suscitent désormais une forte réaction.

Patrick Sébastien revient au cœur d’un débat public après que ses confidences sur des pratiques pédocriminelles présumées dans le show‑business, livrées lors d’une interview pour son livre, ont été relancées par la diffusion massive de documents liés au dossier Epstein. Les archives rendues publiques aux États‑Unis ont ravivé les recherches et les conversations sur les réseaux sociaux, où les révélations anciennes de l’animateur suscitent désormais une forte réaction.

Figure populaire de la télévision française, Patrick Sébastien s’est construit une image de provocateur et d’homme de spectacle au fil de décennies passées à l’antenne. Animateur, imitateur et chanteur, il a notamment animé des émissions à succès et porté des titres marquants. Sa chanson provocatrice adressée à Nicolas Sarkozy à la fin des années 2000 illustre son goût pour la formule brutale et le commentaire public sans filtre.

Parallèlement à sa carrière télévisuelle — dominée par des rendez‑vous familiaux comme Le Plus Grand Cabaret du monde — il a toujours cultivé la promotion de sa musique, glissant souvent ses nouveaux singles dans les génériques ou les finales d’émissions. Malgré une notoriété parfois en déclin, il conserve une présence médiatique entretenue par des sorties littéraires et des prises de parole publiques.

Patrick Sébastien dans la tourmente

Invité sur TV5 Monde pour présenter son ouvrage Le Carnaval des ambitieux (Éditions XO), l’animateur a relaté un épisode des années 1980 en évoquant les confidences d’un ancien producteur. Selon ses déclarations à l’antenne, ce producteur, qui travaillait parallèlement pour une très grande vedette lors de concerts en Belgique, lui aurait dit devoir « trouver de très jeunes garçons » pour cette star. Patrick Sébastien a précisé qu’il refusait de divulguer l’identité de la personne visée tout en soulignant l’ampleur de la célébrité évoquée.

Lors de l’entretien, il a rapporté les paroles attribuées au producteur et décrit la gravité des propos : selon lui, le producteur aurait évoqué une consommation de « petits garçons » par cette star. Ces révélations, rapportées dans son livre et reprises dans les médias, avaient déjà suscité une onde de choc et de nombreuses réactions en ligne lorsque l’extrait avait circulé.

La récente mise en ligne de millions de documents liés à l’affaire Jeffrey Epstein aux États‑Unis a rouvert la discussion et entraîné une nouvelle diffusion des passages où Patrick Sébastien relate ces faits. Dans le même temps, les fichiers publics mentionnent diverses personnalités, et les réseaux sociaux ont amplifié les rapprochements et les interrogations autour de personnalités citées dans le dossier, dont des noms de haut niveau cités par les médias.

